«Потому что я безработный»: Павел Мамаев оправдался за крошечные алименты для дочери

Бывший муж Аланы Мамаевой – Павел Мамаев – объяснил, почему отдает дочери мизерные алименты.

Ранее экс-жена футболиста жаловалась, что Мамаев не общается с их общей дочерью Алисой. Алана рассказывала, что спортсмен платит гроши дочке.

«11 500 – это те алименты, которые есть на сегодняшний день по закону. Да, на сегодняшний день 11 500, потому что я безработный, это 1/6 часть. Мне никогда ничего не жалко для своей дочери, жены, ребенка. Пусть человек в контакте со мной будет, чтобы я хотя бы понимал, что ей необходимо», – оправдался Мамаев.

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