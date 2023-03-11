«Потому что я безработный»: Павел Мамаев оправдался за крошечные алименты для дочери

Бывший муж Аланы Мамаевой – Павел Мамаев – объяснил, почему отдает дочери мизерные алименты.
Ранее экс-жена футболиста жаловалась, что Мамаев не общается с их общей дочерью Алисой. Алана рассказывала, что спортсмен платит гроши дочке.
«11 500 – это те алименты, которые есть на сегодняшний день по закону. Да, на сегодняшний день 11 500, потому что я безработный, это 1/6 часть. Мне никогда ничего не жалко для своей дочери, жены, ребенка. Пусть человек в контакте со мной будет, чтобы я хотя бы понимал, что ей необходимо», – оправдался Мамаев.
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«Я тот человек, который безумно любит свою дочь, всегда относился к ней с теплом и, так скажем, души в ней не чаял. Когда мне говорят, что я не уделяю время своей дочери, это точно не ко мне вопрос», – добавил Павел в своем микроблоге во время прямого эфира.
Напомним, ранее Курбан Омаров оправдался после заявлений об экономии на дочери Ксении Бородиной.