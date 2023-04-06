Назло Джигану: Самойлова в «голом» платье с ошеломительным декольте блеснула прелестями на премии

Оксана Самойлова много лет состоит в браке с Джиганом. Их считали одной из самых крепких пар в шоу-бизнесе. Однако они едва не расстались, когда на свет появился четвертый ребенок — долгожданный сын. Но если тогда они пережили кризис, то этой весной супруги стали жить раздельно. Рэпер пытается вымолить прощения, а вот его избранница пока не делает никаких заявлений.
6 апреля состоялась долгожданная премия «Жара Music Awards». На мероприятии собралось большое количество селебрити. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался в гуще событий. На красной дорожке появилась Самойлова, которая решила не прятать своих достоинств. Она облачилась в платье с прозрачной юбкой и белый жакет.
Наряд с ошеломительным декольте едва прикрыл ее прелести. Оксана надела серебристый лифчик, который обрамил ее бюст. Она пришла не одна, а с дочками Ариелой и Леей. А вот младших детей Майю и Давида звезда с собой брать не стала.
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Оксана Самойлова с дочками. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Готовились за неделю к этому мероприятию. А собрались за часа 3! Я болею за Диму Билана», — поделилась Оксана.
Многие были ослеплены ее броским образом. Многодетная мама продемонстрировала, что находится в идеальной форме. А вот Джиган на премии не был замечен.
Оксана Самойлова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro