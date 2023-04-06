Назло Джигану: Самойлова в «голом» платье с ошеломительным декольте блеснула прелестями на премии

6 апреля состоялась долгожданная премия «Жара Music Awards». На мероприятии собралось большое количество селебрити. Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался в гуще событий. На красной дорожке появилась Самойлова, которая решила не прятать своих достоинств. Она облачилась в платье с прозрачной юбкой и белый жакет.

Наряд с ошеломительным декольте едва прикрыл ее прелести. Оксана надела серебристый лифчик, который обрамил ее бюст. Она пришла не одна, а с дочками Ариелой и Леей. А вот младших детей Майю и Давида звезда с собой брать не стала.

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