Джиган срочно продает особняк за 200 млн рублей после ссоры с женой

Стало известно, что рэпер Джиган продает свой особняк в элитном поселке «Шато соверен».

В распоряжении Джигана и его жены Оксаны Самойловой на территории особняка находятся гараж на две машины и гостевой дом. Также здесь есть бассейн, детская площадка, беседки, зона для барбекю и парковочное место на пять автомобилей.

За всю эту роскошь Джиган хочет 200 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Внутри дома расположились тренажерный зал, кинотеатр, хамам. А еще у Джигана есть 10 комнат, гардеробные и 7 ванных комнат. Об этом рассказали в телеграм-канале Mash.