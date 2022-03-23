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Сменила имя, покорила Бондарчука, родила сына: как Паулина Андреева стала знаменитой и нашла личное счастье

Актриса театра и кино сегодня — жена известного режиссера.

Сменила имя, покорила Бондарчука, родила сына: как Паулина Андреева стала знаменитой и нашла личное счастье
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press

В марте 2022 года Паулина Андреева предстала на сцене МХТ им.Чехова в премьере «Сирано де Бержерак». Чуть ранее звезда блистала на красной дорожке премии «Золотой орел». На ее фигуре беременность и роды никак не отразились — актриса все так же прекрасна и стройна.

Паулина Андреева: детство, настоящее имя

Паулина Андреева родилась в Ленинграде 12 октября 1988 года. При рождении ей дали имя Екатерина, но по окончании школы девушка официально сменила имя, которое ей никак не нравилось и казалось простым, на более яркое и необычное.

Отец Андреевой, Олег Владимирович, — предприниматель, мать Мария Федоровна — ландшафтный дизайнер, владелица строительной фирмы.

Екатерина-Паулина в детстве занималась танцами, выбрала для себя профессию журналиста после школы поступила на соответствующий факультет  Санкт-Петербургского государственного университета. Но, проучившись два года, быстро поняла, что это не ее, и переехала в Москву, чтобы стать актрисой.

Паулина Андреева в студенчестве с преподавателем Дмитрием Брусникиным. Фото: соцсети

В столице Андреева пробовалась в два заведения — в Щепкинское училище и Школу-студию МХАТ. В обоих с первого раза ей улыбнулась удача, и она выбрала Школу-студию, поступив на курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина.

Паулина Андреева: театр

Выступать на театральной сцене Андреева начала еще будучи студенткой. На третьем курсе она получила роль Плаксы, подруги главного героя пьесы, в спектакле Кирилла Серебренникова «Околоноля».

Паулина Андреева в спектакле «№ 13D». Фото: Global Look Press

Затем молодая, но талантливая актриса появилась в пьесе «Дом» в МХТ им.Чехова. Окончив обучение в 2011 году, звезда была принята в труппу Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где служит по сей день.

Паулина Андреева в спектакле «Светлый путь 19.17». Фото: Global Look Press

Затем Паулина сыграла Фриду в пьесе «Мастер и Маргарита» венгерского режиссера Яноша Саса. Также в ее репертуаре — «Дворянское гнездо», «Тартюф», «Преступление и наказание», «№ 13D», «Ночь влюбленных», «Светлый путь 19.17», «Чайка». И каждый раз ей удавалось блеснуть разными гранями своего таланта.

Паулина Андреева: кино

Кинодебютом для Паулины Андреевой стал сериал «Закон и порядок». Здесь девушка получила эпизодическую роль в 2007 году, а также повторила участие в проекте в 2008 году.

Затем в полнометражном фильме «Шальной ангел» Андреева сыграла главную героиню в молодости.

В 2013 году актриса вошла в творческий состав сериала «Оттепель» Валерия Тодоровского, исполнив роль певицы Дины. Причем саундтрек к проекту Андреева исполнила сама, а компанию в фильме ей составили Евгений Цыганов, Виктория Исакова, Михаил Ефремов, Анна Чиповская.

Паулина Андреева в сериале «Оттепель». Кадр из сериала

В том же году Паулина Андреева снялась в фильмах «Саранча», «Темный мир: Равновесие». Следующими были работы в картинах «Выстрел», «Статус: Свободен», «Распутин» и множестве других. Андреева стала очень популярна, и ее активно приглашали сниматься разные режиссеры.

Паулина Андреева в сериале «Распутин». Кадр из сериала

Сериал «Метод» с Константином Хабенским в 2015 году стал одним из центральных в тот период, Андреева сыграла в нем главную роль. Второй сезон проекта вышел в 2020 году и пощекотал нервы актрисе: на площадке она снималась в реальном морге.

Паулина Андреева в фильме «Цой». Фото: соцсети

В 2020 году фильмографию Паулины пополнил еще один знаковый проект — фильм «Цой», где она сыграла роль журналистки Натальи Разлоговой, последней любви Виктора Цоя.

Паулина Андреева: личная жизнь

За личной жизнью актрисы поклонники следят пристально. В студенчестве Паулина была в отношениях с сокурсником Виктором Хориняком, но по окончании вуза их пара распалась.

Виктор Хориняк. Фото: Global Look Press

Затем Андреевой приписывали романы с партнерами по съемкам: Владимиром Машковым, Константином Хабенским, Евгением Цыгановым — но, кроме работы, между ними не было ничего. А вот когда заговорили о романе с режиссером Федором Бондарчуком, это оказалось правдой.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press

Бондарчук ради красавицы-брюнетки развелся с женой Светланой, брак с которой продолжался 25 лет. У Бондарчука и Андреевой большая разница в возрасте — более 20 лет. Во избежание сплетен и осуждений свои отношения пара не торопилась афишировать.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Global Look Press

Впервые появиться на публике влюбленные решились лишь в середине 2016 года, на закрытии фестиваля «Кинотавр». Этот первый выход был очень важен для пары, во-первых, потому что скрываться было трудно и неудобно, во-вторых, потому что родители Паулины были не очень рады тому, что их дочка тайно встречается с таким известным человеком.

Паулина Андреева в свадебном платье. Фото: соцсети

Свадьбу пара сыграла в сентябре 2019 года. Празднование состоялось в Петербурге, в Белоколонном зале Юсуповского дворца и стало одним из самых закрытых среди звезд: Федор и Паулина расписались за несколько недель до официального торжества в кругу родственников, а приглашения на торжественный вечер рассылали чуть ли не в последний момент. На торжестве присутствовало примерно 200 человек, и им запрещено было даже фотографировать событие.

Беременная Паулина Андреева. Фото: соцсети

А в марте 2021 года Паулина рассекретила важное событие из жизни: она впервые стала мамой. У актрисы родился сын Иван. Девушка все девять месяцев скрывала свою беременность и опубликовала редкое фото в положении уже после появления малыша на свет. Родители еще не показывали наследника публике.

Примечательно, что артистам не удалось миновать кризиса, связанного с появлением ребенка. Спустя несколько месяцев после рождения сына в СМИ появилась информация, что Андреева и Бондарчук расстались. Актриса делилась в микроблоге фото, где поклонники не обнаружили обручального кольца.

Подлили масла в огонь и ссылки на слова приближенных к паре, которые подтверждали: да, размолвки между молодыми родителями есть. Только, мол, о разводе дело не идет, супруги стремятся снять возникшее между ними напряжение и сохранить семью.

Паулина Андреева: другие проекты

Помимо актерской карьеры, Паулина Андреева пробует себя в качестве сценариста и режиссера. Она стала втором сценария фильма «Покупай», режиссером стал Данила Козловский.

Чуть ранее, в 2021 году, актриса выступила сценаристом сериала «Псих», в котором главную роль исполнил Константин Богомолов, а режиссером — Федор Бондарчук. Причем свое авторство актриса скрывала до последнего.

Паулина Андреева стала автором сценария сериала «Псих». Фото: соцсети

Паулина Андреева: внешность, доход

Красавица Андреева стала для многих иконой стиля. Ее рост — 175 см, вес — 55 кг, в разное время она носила длинные волосы или короткую стрижку, но от темно-русого оттенка еще не отказалась ни разу. В 2016 году актриса вошла в рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны» по версии мужского журнала Maxim.

Паулина Андреева. Фото: Global Look Press

Не менее интересно поклонникам, сколько зарабатывает Паулина Андреева. Но девушка не афиширует ни свою жизнь, ни доходы.

Паулина Андреева сегодня

В настоящее время Паулина Андреева воспитывает сына. В 2021 году она снялась в биографии «Вертинский», где сыграла Веру Холодную.

Также звезда уже вернулась на театральную сцену. Первой после родов постановкой в ее карьере стала пьеса «Сирано де Бержерак». Премьера состоялась в марте 2022 года, спустя год после родов. На первый спектакль поддержать актрису в МХТ им.Чехова приехал и муж, Федор Бондарчук.

Паулина Андреева в спектакле «Сирано де Бержерак». Фото: Владимир Кашицин

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