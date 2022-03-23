Сменила имя, покорила Бондарчука, родила сына: как Паулина Андреева стала знаменитой и нашла личное счастье

В марте 2022 года Паулина Андреева предстала на сцене МХТ им.Чехова в премьере «Сирано де Бержерак». Чуть ранее звезда блистала на красной дорожке премии «Золотой орел». На ее фигуре беременность и роды никак не отразились — актриса все так же прекрасна и стройна.

Паулина Андреева: детство, настоящее имя

Паулина Андреева родилась в Ленинграде 12 октября 1988 года. При рождении ей дали имя Екатерина, но по окончании школы девушка официально сменила имя, которое ей никак не нравилось и казалось простым, на более яркое и необычное.

Отец Андреевой, Олег Владимирович, — предприниматель, мать Мария Федоровна — ландшафтный дизайнер, владелица строительной фирмы.

Екатерина-Паулина в детстве занималась танцами, выбрала для себя профессию журналиста после школы поступила на соответствующий факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Но, проучившись два года, быстро поняла, что это не ее, и переехала в Москву, чтобы стать актрисой.

В столице Андреева пробовалась в два заведения — в Щепкинское училище и Школу-студию МХАТ. В обоих с первого раза ей улыбнулась удача, и она выбрала Школу-студию, поступив на курс Романа Козака и Дмитрия Брусникина.

Паулина Андреева: театр

Выступать на театральной сцене Андреева начала еще будучи студенткой. На третьем курсе она получила роль Плаксы, подруги главного героя пьесы, в спектакле Кирилла Серебренникова «Околоноля».

Затем молодая, но талантливая актриса появилась в пьесе «Дом» в МХТ им.Чехова. Окончив обучение в 2011 году, звезда была принята в труппу Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, где служит по сей день.

Затем Паулина сыграла Фриду в пьесе «Мастер и Маргарита» венгерского режиссера Яноша Саса. Также в ее репертуаре — «Дворянское гнездо», «Тартюф», «Преступление и наказание», «№ 13D», «Ночь влюбленных», «Светлый путь 19.17», «Чайка». И каждый раз ей удавалось блеснуть разными гранями своего таланта.

Паулина Андреева: кино

Кинодебютом для Паулины Андреевой стал сериал «Закон и порядок». Здесь девушка получила эпизодическую роль в 2007 году, а также повторила участие в проекте в 2008 году.

Затем в полнометражном фильме «Шальной ангел» Андреева сыграла главную героиню в молодости.

В 2013 году актриса вошла в творческий состав сериала «Оттепель» Валерия Тодоровского, исполнив роль певицы Дины. Причем саундтрек к проекту Андреева исполнила сама, а компанию в фильме ей составили Евгений Цыганов, Виктория Исакова, Михаил Ефремов, Анна Чиповская.

В том же году Паулина Андреева снялась в фильмах «Саранча», «Темный мир: Равновесие». Следующими были работы в картинах «Выстрел», «Статус: Свободен», «Распутин» и множестве других. Андреева стала очень популярна, и ее активно приглашали сниматься разные режиссеры.

Сериал «Метод» с Константином Хабенским в 2015 году стал одним из центральных в тот период, Андреева сыграла в нем главную роль. Второй сезон проекта вышел в 2020 году и пощекотал нервы актрисе: на площадке она снималась в реальном морге.

В 2020 году фильмографию Паулины пополнил еще один знаковый проект — фильм «Цой», где она сыграла роль журналистки Натальи Разлоговой, последней любви Виктора Цоя.

Паулина Андреева: личная жизнь

За личной жизнью актрисы поклонники следят пристально. В студенчестве Паулина была в отношениях с сокурсником Виктором Хориняком, но по окончании вуза их пара распалась.

Затем Андреевой приписывали романы с партнерами по съемкам: Владимиром Машковым, Константином Хабенским, Евгением Цыгановым — но, кроме работы, между ними не было ничего. А вот когда заговорили о романе с режиссером Федором Бондарчуком, это оказалось правдой.

Бондарчук ради красавицы-брюнетки развелся с женой Светланой, брак с которой продолжался 25 лет. У Бондарчука и Андреевой большая разница в возрасте — более 20 лет. Во избежание сплетен и осуждений свои отношения пара не торопилась афишировать.

Впервые появиться на публике влюбленные решились лишь в середине 2016 года, на закрытии фестиваля «Кинотавр». Этот первый выход был очень важен для пары, во-первых, потому что скрываться было трудно и неудобно, во-вторых, потому что родители Паулины были не очень рады тому, что их дочка тайно встречается с таким известным человеком.

Свадьбу пара сыграла в сентябре 2019 года. Празднование состоялось в Петербурге, в Белоколонном зале Юсуповского дворца и стало одним из самых закрытых среди звезд: Федор и Паулина расписались за несколько недель до официального торжества в кругу родственников, а приглашения на торжественный вечер рассылали чуть ли не в последний момент. На торжестве присутствовало примерно 200 человек, и им запрещено было даже фотографировать событие.

А в марте 2021 года Паулина рассекретила важное событие из жизни: она впервые стала мамой. У актрисы родился сын Иван. Девушка все девять месяцев скрывала свою беременность и опубликовала редкое фото в положении уже после появления малыша на свет. Родители еще не показывали наследника публике.

Примечательно, что артистам не удалось миновать кризиса, связанного с появлением ребенка. Спустя несколько месяцев после рождения сына в СМИ появилась информация, что Андреева и Бондарчук расстались. Актриса делилась в микроблоге фото, где поклонники не обнаружили обручального кольца.

Подлили масла в огонь и ссылки на слова приближенных к паре, которые подтверждали: да, размолвки между молодыми родителями есть. Только, мол, о разводе дело не идет, супруги стремятся снять возникшее между ними напряжение и сохранить семью.

Паулина Андреева: другие проекты

Помимо актерской карьеры, Паулина Андреева пробует себя в качестве сценариста и режиссера. Она стала втором сценария фильма «Покупай», режиссером стал Данила Козловский.

Чуть ранее, в 2021 году, актриса выступила сценаристом сериала «Псих», в котором главную роль исполнил Константин Богомолов, а режиссером — Федор Бондарчук. Причем свое авторство актриса скрывала до последнего.

Паулина Андреева: внешность, доход

Красавица Андреева стала для многих иконой стиля. Ее рост — 175 см, вес — 55 кг, в разное время она носила длинные волосы или короткую стрижку, но от темно-русого оттенка еще не отказалась ни разу. В 2016 году актриса вошла в рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны» по версии мужского журнала Maxim.

Не менее интересно поклонникам, сколько зарабатывает Паулина Андреева. Но девушка не афиширует ни свою жизнь, ни доходы.

Паулина Андреева сегодня

В настоящее время Паулина Андреева воспитывает сына. В 2021 году она снялась в биографии «Вертинский», где сыграла Веру Холодную.

Также звезда уже вернулась на театральную сцену. Первой после родов постановкой в ее карьере стала пьеса «Сирано де Бержерак». Премьера состоялась в марте 2022 года, спустя год после родов. На первый спектакль поддержать актрису в МХТ им.Чехова приехал и муж, Федор Бондарчук.

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