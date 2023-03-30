43-летняя Боня в укороченной майке обнажила идеальный живот: вызвала полный восторг

Виктория Боня уже давно стала популярной персоной. Она ведет передачи, появляется на красных дорожках и порой устраивает фотосессии. Бывшая жена Алекса Смерфита живет в Монако. Она регулярно пополняет гардероб обновками. В свои 43 года светская львица держит себя в форме. Она без стеснения носит смелые наряды.
Примечательно, что Боня на этот раз покрасовалась со своей подругой. Они облачились в одинаковые наряды. Телеведущая продефилировала по улице в укороченной майке и брюках с заниженной посадкой. Она обнажила свой плоский живот. Виктория на шпильках щегольнула перед камерой. Она подчеркнула свою стройную фигуру.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
«Девочки! Вы знаете, чтобы на ходить каблуках красиво, этому нужно учиться! Что есть фишки, лайфхаки, как ходить на каблуках красиво», — написала Боня.
Многие поклонники вспомнили Ксению Бородину, которую в Сети недавно упрекнули в том, что она не умеет ходить на каблуках. Другие восхитились тем, как выглядит Виктория. «Красивые и счастливые», «Идеальный живот», «Выглядите бесподобно», «Ну прям без изъяна», «Хорошенькая», «Стройняшка», — стали писать подписчики.