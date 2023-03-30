43-летняя Боня в укороченной майке обнажила идеальный живот: вызвала полный восторг

Примечательно, что Боня на этот раз покрасовалась со своей подругой. Они облачились в одинаковые наряды. Телеведущая продефилировала по улице в укороченной майке и брюках с заниженной посадкой. Она обнажила свой плоский живот. Виктория на шпильках щегольнула перед камерой. Она подчеркнула свою стройную фигуру.

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