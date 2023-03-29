Свидание втайне от детей?: Оксана Самойлова и Джиган пересеклись на вечеринке

Среди последних публикаций личного микроблога исполнителя Джигана и его жены Оксаны Самойловой появились кадры с одного и того же мероприятия.

Это подтолкнуло поклонников звездной семьи на мысль о воссоединении пары.

Напомним, ранее Оксана Самойлова завяла о конфликте между ней и Джиганом. Она добавила, что дети видятся с отцом. А вот она не общается с шоуменом. При этом Оксана не рассказывала, что произошло между ней и Джиганом.

А вот сам Джиган заявил, что не живет дома из-за неудобств, которые он создает с коллегами во время написания нового музыкального альбома. А позже стало известно, что Джиган в спешном порядке продает дом.

На днях же Оксану Самойлову и Джигана увидели на одной светской тусовке.