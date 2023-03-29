Свидание втайне от детей?: Оксана Самойлова и Джиган пересеклись на вечеринке

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: соцсети 

Некоторые фолловеры знаменитостей верят, что пара специально разыгрывает ссоры в семье.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнителя Джигана и его жены Оксаны Самойловой появились кадры с одного и того же мероприятия. 

Это подтолкнуло поклонников звездной семьи на мысль о воссоединении пары. 

Напомним, ранее Оксана Самойлова завяла о конфликте между ней и Джиганом. Она добавила, что дети видятся с отцом. А вот она не общается с шоуменом. При этом Оксана не рассказывала, что произошло между ней и Джиганом.

А вот сам Джиган заявил, что не живет дома из-за неудобств, которые он создает с коллегами во время написания нового музыкального альбома. А позже стало известно, что Джиган в спешном порядке продает дом.

На днях же Оксану Самойлову и  Джигана увидели на одной светской тусовке.

Оксана Самойлова и Джиган на вечеринке. Фото: соцсети 

К слову, после этих кадров фолловеры стали сомневаться в реальности конфликта между звездами.

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