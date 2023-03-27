Воссоединение семьи: Эмин запечатлелся на яхте с экс-женой Гавриловой и подросшей дочкой Афиной

Эмин Агаларов уже давно стал популярным исполнителем. Он много лет посвятил сцене. А также артист стал успешным бизнесменом, продолжив дело отца. Долго время он был в браке с Лейлой Алиевой. У них растут сыновья, а также приемная дочка. А после развода певец был в браке с Аленой Гавриловой, которая родила дочку Афину. Однако в 2020 году они внезапно расстались.
Но в прошлом году Эмин объявил о воссоединении с Аленой. Они снова стали вместе путешествовать и отмечать праздники. Примечательно, что не так давно певец устроил семейный отпуск. 27 марта он поделился трогательным кадром. Агаларов запечатлелся на яхте с Гавриловой, которая была облачена в трикотажное платье. Рядом также была их дочка в белом платье с бантиком.
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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что влюбленные редко делятся совместными фото.
«Наконец-то семья и солнце», — написал Эмин.
Поклонники восхитились снимками. Многие были рады такому воссоединению. «Как долго мы ждали этих фотографий», «Как хотелось увидеть эти фото с вашим воссоединением», «Счастливый», «Дочка точно рада», — стали писать в Сети.