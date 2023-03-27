Воссоединение семьи: Эмин запечатлелся на яхте с экс-женой Гавриловой и подросшей дочкой Афиной

Но в прошлом году Эмин объявил о воссоединении с Аленой. Они снова стали вместе путешествовать и отмечать праздники. Примечательно, что не так давно певец устроил семейный отпуск. 27 марта он поделился трогательным кадром. Агаларов запечатлелся на яхте с Гавриловой, которая была облачена в трикотажное платье. Рядом также была их дочка в белом платье с бантиком.

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