Уже такая большая: Алена Гаврилова поделилась редкими фото с подросшей дочкой Эмина

Эмин Агаларов является известной исполнителем. Он также стал одним из самых известных бизнесменов. Артист состоял в браке с Лейлой Алиевой, которая подарила ему двоих сыновей. Они также удочери девочку Амину. А потом Эмин женился на Алена Гавриловой, которая родила дочку Афину. Их брак тоже дал трещину, но в прошлом году экс-супруги воссоединились.
На этот раз Алена поделилась домашними кадрами. Она завела домашнего питомца — птичку. Светская львица засняла дочку, которая решила разглядеть попугайчика. Афина была в спортивном костюме цвета хаки. У нее отрасли волосы ниже талии. Гарилова до сих пор предпочитает не демонстрировать ее лицо.
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Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как выросла наследница Гавриловой.
«Ну прям куколка», «Такая большая», «Просто Рапунцель», «Классная девочка растет», «Хорошенькая такая», — стали писать подписчики.