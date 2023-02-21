Уже такая большая: Алена Гаврилова поделилась редкими фото с подросшей дочкой Эмина

На этот раз Алена поделилась домашними кадрами. Она завела домашнего питомца — птичку. Светская львица засняла дочку, которая решила разглядеть попугайчика. Афина была в спортивном костюме цвета хаки. У нее отрасли волосы ниже талии. Гарилова до сих пор предпочитает не демонстрировать ее лицо.

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