«Сам по себе выключается телевизор»: Ида Галич рассказала о странностях, происходящих в ее квартире на Арбате

Блогерша Ида Галич призналась, что в ее новой квартире в Москве наблюдаются необъяснимые явления.

Напомним, ранее Ида Галич сделала в новой квартире на Арбате ремонт в советском стиле.

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