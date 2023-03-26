«Сам по себе выключается телевизор»: Ида Галич рассказала о странностях, происходящих в ее квартире на Арбате

Ида Галич

Ида Галич. Фото: соцсети 

Телеведущая считает, что ей пора на программу «Битва экстрасенсов».

Блогерша Ида Галич призналась, что в ее новой квартире в Москве наблюдаются необъяснимые явления. 

Напомним, ранее Ида Галич сделала в новой квартире на Арбате ремонт в советском стиле.

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«У меня всегда выключается свет, когда я на пределе и слишком сильно нервничаю. Еще летит техника, сам по себе выключается телевизор и так далее», – объяснила Галич в своем микроблоге.

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