«Это отвратительно!»: Ида Галич пожаловалась на соседей в своей новой квартире на Арбате

При этом в новой квартире Галич есть один недостаток. Из-за хорошей слышимости в доме Ида знает все, что происходит у ее соседей.

«Это отвратительно! Меня никто не предупреждал о таком, это правда. Гори оно огнем: я ненавижу всех своих соседей. Дети кричат, собаки гавкают, человек сверху топает, и ничего с этим не сделаешь», – призналась Галич в беседе с mk.ru.

Напомним, ранее Ида Галич рассказала, почему больше не дружит с Настей Ивлеевой.