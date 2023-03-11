«Это отвратительно!»: Ида Галич пожаловалась на соседей в своей новой квартире на Арбате

Блогер Ида Галич рассказала о приобретении квартиры на Арбате. Знаменитость назвала «минусы» элитного жилья в столице.
Галич довольна ремонтом в квартире. Она отдала предпочтение интерьеру в советском стиле.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Мы этот проект даже назвали «Оттепель». Там мебель на ножках, пол остался с тех времен и весь интерьер нетронут. Мы искали мебель в соответствующей стилистике. У меня тумбочка под телевизор с бантиками, из семидесятых, все винтажные люстры. Торшеры из семидесятых мы нашли у дипломатов, панно 1983 года – тоже достаточно интересное, винтажное», – похвасталась Ида.
При этом в новой квартире Галич есть один недостаток. Из-за хорошей слышимости в доме Ида знает все, что происходит у ее соседей.
«Это отвратительно! Меня никто не предупреждал о таком, это правда. Гори оно огнем: я ненавижу всех своих соседей. Дети кричат, собаки гавкают, человек сверху топает, и ничего с этим не сделаешь», – призналась Галич в беседе с mk.ru.
Напомним, ранее Ида Галич рассказала, почему больше не дружит с Настей Ивлеевой.