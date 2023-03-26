Ирина Шейк воспитывает дочь по советскому стандарту: растит Лею вежливой и скромной

Примечательно, что Ирина росла в скромных условиях. Конфеты она получала только на день рождения и на Новый год. Также игрушек у нее было мало, поэтому она радовалась одной голубоглазой кукле, которую потом привезла в США и подарила наследнице. К слову, модель не пользуется услугами няни. Девочку помогают воспитывать Купер, а также бабушка Леи.

Поэтому Шейк предпочитает воспитывать дочку по советской системе. Она выделила пять правил. Однажды модель призналась, что наследница устроила истерику, так как не хотела ее отпускать на работу. Тогда Ирина спросила дочку: «У нас дома горит свет, видишь? А в холодильнике есть еда. Чтобы все это у нас было, родители должны ходить на работу». Так ей удалось преподнести урок: не принимать жизненные блага как должное.