Ирина Шейк воспитывает дочь по советскому стандарту: растит Лею вежливой и скромной

Ирина Шейк уже давно переехала жить в США. Она встречалась со многими именитыми мужчинами. Однако топ-модель родила дочку Лею от актера Брэдли Купера. Они жили в Лос-Анджелесе, но несколько лет назад пара рассталась и звезда переехала с наследницей в Нью-Йорк. Однако с бывшим возлюбленным она поддерживает теплые отношения.
Примечательно, что Ирина росла в скромных условиях. Конфеты она получала только на день рождения и на Новый год. Также игрушек у нее было мало, поэтому она радовалась одной голубоглазой кукле, которую потом привезла в США и подарила наследнице. К слову, модель не пользуется услугами няни. Девочку помогают воспитывать Купер, а также бабушка Леи.
Поэтому Шейк предпочитает воспитывать дочку по советской системе. Она выделила пять правил. Однажды модель призналась, что наследница устроила истерику, так как не хотела ее отпускать на работу. Тогда Ирина спросила дочку: «У нас дома горит свет, видишь? А в холодильнике есть еда. Чтобы все это у нас было, родители должны ходить на работу». Так ей удалось преподнести урок: не принимать жизненные блага как должное.
Ирина Шейк с дочкой. Фото: Global Look Press
Также звезда часто встречает папарацци на улице. Она научилась на них спокойно реагировать. А вот Лея порой плакала, так как ей не нравилось такое внимание. Тут Шейк также провела пояснительную беседу. Модель рассказала дочке, что у папарацци такая работа и без фото они просто будут голодать. Нужно уважать чужой труд. Теперь кроха порой даже корчит рожицы перед фотографами.
Важно было для Ирины, чтобы наследница была вежливой, поэтому Лея ничего не получает без «пожалуйста и спасибо». Девочка старается всегда быть вежливой, особенно в школе и гостях.
Также модель сделала все, чтобы дочка знала про свои корни. И если с папой кроха говорит на английском, то с мамой она общается только на русском.
Ирина Шейк с дочкой. Фото: Global Look Press
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Шейк даже записала девочку в русскую языковую школу в Нью-Йорке. Не удивительно, что Купер слушает русские детские песни, на ТВ он спел «Антошку». Также напомним, что модель сама воспитывает дочку и доверяет ее только родным, поэтому няней в ее доме нет.
Она в достаточной мере дает наследнице свободу выбора и даже сама порой спрашивает ее совета (например, в выборе образа). Когда Купер заканчивает свой очередной проект, то сразу спешит к дочери — провести с ней побольше времен, об этом пишет Woman.