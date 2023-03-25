«Очень взрослые дети»: Ляйсан Утяшева показала сына и дочку на семейном обеде в пустыне с Павлом Волей

Примечательно, что уже несколько недель супруги находятся в ОАЭ. С собой они привезли детей. На этот раз Утяшева выложила редкие кадры. Она засняла подросшего сына и дочку, которая носит косички. Они приехали в пустыню, чтобы устроить семейный обед. Воля развлекал дочку, сев прямо на пол у стола.

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