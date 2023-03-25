«Очень взрослые дети»: Ляйсан Утяшева показала сына и дочку на семейном обеде в пустыне с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева уже давно строит карьеру телеведущей. Она также стала создавать свои проекты. При этом экс-гимнастка продолжает хранить домашний очаг. Она растит сына Роберта и дочку Софию вместе с мужем Павлом Волей. Супруги во всем друг друга поддерживают. А недавно они стали ведущими одного проекта, съемки которого проводят в Дубае.
Примечательно, что уже несколько недель супруги находятся в ОАЭ. С собой они привезли детей. На этот раз Утяшева выложила редкие кадры. Она засняла подросшего сына и дочку, которая носит косички. Они приехали в пустыню, чтобы устроить семейный обед. Воля развлекал дочку, сев прямо на пол у стола.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Очень взрослые дети. Обедаем в пустыне сегодня всей семьей», – поделилась Ляйсан.
Павел Воля с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, какими взрослыми стали наследники пары. Многие уверены, что Роберт похож на папу. К слову, ранее Утяшева пояснила, что специально скрывает лицо детей. Она уверена, что оберегает малышей от лишнего внимания, так как этого может пагубно на них отразиться.