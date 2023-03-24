«Искусство требует жертв»: Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие после «пластики»

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: соцсети 

Звездный хирург Тимур Хайдаров рассказал о состоянии артиста.

Пластический хирург поп-короля Филиппа Киркорова рассекретил состояние знаменитости после операции.

Напомним, недавно Филипп Киркоров потратил баснословную сумму на смену имиджа и преображение на операционном столе.

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Вскоре после операции Филипп Киркоров пожаловался на плохое самочувствие. К слову, пластический хирург исполнителя отметил, что это обычное явление в случае таких кардинальных перемен во внешности.

«День третий, критический. Все болит. Но искусство требует жертв», – поделился с поклонниками хирург артиста в социальных сетях.

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