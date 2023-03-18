Сколько звезды тратят на пластические операции, позволяющие кардинально обновить лицо и тело

Новая фигура - от 2 миллионов рублей
Фото: МУЗ-ТВ
55-летний Филипп Киркоров словно заново родился, сменив одежду королевского размера ХХL на скромную «эльку». Преобразился певец с помощью модного хирурга: была проведена обширная операция, включающая несколько техник - липосакцию, абдоминопластику с прорисовкой мышц пресса.
Филиппу пришлось раскошелиться: липоскульптурирование живота обошлось в 650 тысяч рублей, пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц - 650 тысяч рублей, липоскульптурирование спины - 400 тысяч рублей. С учетом анестезии (40 тысяч рублей) и пребывания в клинике новая фигура Киркорова тянет на 2 миллиона рублей.
Кроме того, артисту сделали круговую блефаропластику - омоложение кожи вокруг глаз (250 тыс. руб.). Так как перед операцией Киркоров сбросил 12 кг, ему назначили популярную косметологическую процедуру - аппаратную подтяжку лица. Ультразвуковой SMAS-лифтинг - альтернатива хирургической подтяжке: кожу лица подтягивают, она становится более плотной, а овал четким, устраняют птоз (опущение кожи), брыли. Цена безоперационной подтяжки всего лица - от 120 тысяч рублей.
Филипп остался преображением доволен: «Это работа над собой. Это больно. Это непросто - пойти на этот шаг. Пришло время внести коррективы в свои формы, фигуру и вообще во внутреннее содержание. Потому что, как ни странно, нас все еще встречают по одежке, провожают по песням. Трехмесячный труд дал такой результат, который позволяет летать по сцене, парить...»
Липосакция рук, ног, живота, спины, подбородка, подтяжка груди - 3 миллиона рублей
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
Липосакция - процесс сложный, его окончательный результат можно увидеть не сразу. Певица Слава оперировалась полгода назад, тело уже полностью восстановилось. Вмешательств было много - за один сеанс наркоза удалось сделать все зоны сразу, из-за чего операция длилась пять часов. Певица говорит: «Сделала небольшую липосакцию рук, живота, ног, спины, подбородка, еще и грудь подтянула...» Общая сумма, потраченная на преображение артистки, - 3 миллиона рублей.
Подтяжка лица - 250 тысяч рублей
Фото: НТВ
73-летняя Ольга Науменко, которую зрители прекрасно знают по роли Гали в культовой комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», отлично выглядит благодаря круговой подтяжке. Актриса появилась в свежем сериале «Фаина», выходит на сцену Театра им. Пушкина в спектакле «Мадам Рубинштейн» - в общем, ей есть где показывать свое обновленное лицо.
Подтяжка восстанавливает контуры лица и шеи, устраняет морщины, птоз (опущение) мягких тканей в средней трети лица, под подбородком, по линии контура нижней челюсти. Также операция уменьшает дряблость кожи в области шеи, разглаживает крупные складки и морщины, восстанавливает контуры и овал лица.
Биоревитализация - от 100 тысяч рублей
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
62-летняя Елена Яковлева недавно поразила публику четким овалом лица - все идеально, ни провисаний кожи, ни мешков под глазами... Другими словами - никаких признаков старения, характерных для возраста народной артистки России. При этом круговую подтяжку лица актриса сделала давным-давно, в 41 год. Яковлева этого не скрывала: «Делала подтяжку у очень хорошего специалиста, который еще в советские времена работал с Людмилой Гурченко…»
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Елене Алексеевне действительно повезло с хирургом: ее лицо выглядит максимально естественно. Но отличный внешний вид - заслуга и самой актрисы: она держит вес и регулярно посещает косметолога. Для поддержания такого длительного послеоперационного эффекта Елена Алексеевна делает раз в полгода уколы красоты, которые поддерживают кожу лица в отличном состоянии.
Тонус кожи сохраняет биоревитализация - инъекционное внутрикожное введение препаратов, созданных на основе гиалуроновой кислоты и нужных для глубокого увлажнения и питания тканей. Комплекс инъекционных процедур стоит от 100 тысяч рублей.