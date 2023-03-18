Сколько звезды тратят на пластические операции, позволяющие кардинально обновить лицо и тело

55-летний Филипп Киркоров словно заново родился, сменив одежду королевского размера ХХL на скромную «эльку». Преобразился певец с помощью модного хирурга: была проведена обширная операция, включающая несколько техник - липосакцию, абдоминопластику с прорисовкой мышц пресса.

Филиппу пришлось раскошелиться: липоскульптурирование живота обошлось в 650 тысяч рублей, пластика живота с перемещением пупка и ушиванием прямых мышц - 650 тысяч рублей, липоскульптурирование спины - 400 тысяч рублей. С учетом анестезии (40 тысяч рублей) и пребывания в клинике новая фигура Киркорова тянет на 2 миллиона рублей.

Кроме того, артисту сделали круговую блефаропластику - омоложение кожи вокруг глаз (250 тыс. руб.). Так как перед операцией Киркоров сбросил 12 кг, ему назначили популярную косметологическую процедуру - аппаратную подтяжку лица. Ультразвуковой SMAS-лифтинг - альтернатива хирургической подтяжке: кожу лица подтягивают, она становится более плотной, а овал четким, устраняют птоз (опущение кожи), брыли. Цена безоперационной подтяжки всего лица - от 120 тысяч рублей.

Филипп остался преображением доволен: «Это работа над собой. Это больно. Это непросто - пойти на этот шаг. Пришло время внести коррективы в свои формы, фигуру и вообще во внутреннее содержание. Потому что, как ни странно, нас все еще встречают по одежке, провожают по песням. Трехмесячный труд дал такой результат, который позволяет летать по сцене, парить...»

Липосакция рук, ног, живота, спины, подбородка, подтяжка груди - 3 миллиона рублей