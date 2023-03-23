Шубская в твидовом жакете и узких брюках пришла с сыновьями поддержать Овечкин: важный матч для хоккеиста

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов. Он обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира. Теперь спортсмен мечтает лишь о том, чтобы стать олимпийским чемпионом, а также о дочке. Уже давно хоккеист состоит в браке с Анастасией Шубской, которая родила ему двоих сыновей — Сергея и Илью.
В 2022 году Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и забил свои 801-й и 802-й голы в НХЛ. А 22 марта на «Верайзон-центр» прошел матч между «Вашингтоном» и «Коламбусом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Это было значимое событие, так как 17 лет назад в этот день хоккеист впервые вышел на лед и оформил дубль. На этот раз матч завершился чествованием Александра, так как он занял второе место в списке лучших снайперов.
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Пришла поддержать его Шубская, которая облачилась в узкие брюки и твидовый жакет, словно повторив стиль принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Молодая мама была с сыновьями, облаченными в хоккейную форму.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин с детьми. Фото: соцсети звезды
На матч чемпион приехал в специально пошитом костюме с подкладкой, на которой изображены он, его родные, Кубок Стэнли, друзья по команде и другие памятные моменты. В этот день Овечкина поздравили друзья, коллеги и даже соперники.
Рядом с ним были родные, даже брат Михаил. Хоккеисту вручили подарки. Самым необычным стал уникальный трофей в виде клюшки и числа «800», сделанный из стали и бронзы, а также советская клюшка с Суперсерии-1974 и шайба, которой Горди Хоу забил в значимой серии первый гол.
Александр Овечкин на церемонии. Фото: кадр с сайта «Вашингтон Кэпиталз»