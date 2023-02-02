Семейная идиллия: Шубская засняла, как Овечкин играет на пляже в догонялки с подросшими сыновьями

Анастасия Шубская уже давно состоит в браке с Александром Овечкиным. Она раньше была актрисой, но после свадьбы посвятила себя семье. Своему избраннику дочка Веры Глаголевой подарила двоих сыновей: Сергею уже четыре года, а Илье два года. Примечательно, что еще недавно пара была в Москве, но теперь они уехали отдыхать.
Примечательно, что Шубская 2 февраля поделилась редкими кадрами. Она засняла Овечкина, который бегал по пляжу. Он играл в догонялки со своими подросшими сыновьями. Хоккеист поддавался детям. Он медленно бежал за ними. А потом Александр взял одного из детей за руку и устроил променад вдоль побережья.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Овечкин. Многие назвали его идеальным отцом. К слову, спортсмен признавался, что у него две мечты в жизни. Он хочет, чтобы у него появилась дочка. А также хоккеист надеется, что завоюет олимпийское золото.