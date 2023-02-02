Семейная идиллия: Шубская засняла, как Овечкин играет на пляже в догонялки с подросшими сыновьями

Примечательно, что Шубская 2 февраля поделилась редкими кадрами. Она засняла Овечкина, который бегал по пляжу. Он играл в догонялки со своими подросшими сыновьями. Хоккеист поддавался детям. Он медленно бежал за ними. А потом Александр взял одного из детей за руку и устроил променад вдоль побережья.

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