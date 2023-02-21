Вслед за Овечкиным приехала в Москву: Шубская посетила белокаменную могилу Глаголевой

Недавно Александр Овечкин бросил все свои дела и уехал из США. Он спешно направился в Москву. Позже выяснилось, что его отец Михаил Овечкин был госпитализирован. Много лет он тяжело болел. 15 февраля хоккеист сообщил, что его отец умер.

Спустя три дня состоялись похороны на Долгопрудненском кладбище. Как оказалось, приехала вслед за мужем Анастасия Шубская, чтобы его поддержать.