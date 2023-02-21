Вслед за Овечкиным приехала в Москву: Шубская посетила белокаменную могилу Глаголевой

Недавно Александр Овечкин бросил все свои дела и уехал из США. Он спешно направился в Москву. Позже выяснилось, что его отец Михаил Овечкин был госпитализирован. Много лет он тяжело болел. 15 февраля хоккеист сообщил, что его отец умер.
Спустя три дня состоялись похороны на Долгопрудненском кладбище. Как оказалось, приехала вслед за мужем Анастасия Шубская, чтобы его поддержать.
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На днях Шубская выложила фото, которое было сделано на Троекуровском кладбище. Там похоронена ее мама — актриса Вера Глаголева. Артистка умерла в возрасте 61 года от рака желудка. Анастасия показала могилу под белокаменными стенами и стеклянным куполом. Она почтила память матери.
Пока неизвестно, сколько времени супруги проведут в Москве. Напомним, что у них растут сыновья: Сергей и Илья.
Могила Веры Глаголевой. Фото: соцсети