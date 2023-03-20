«Должен выкарабкаться»: Александр Жулин рассказал новые подробности состояния Романа Костомарова

Бывший муж Татьяны Навки – Александр Жулин – поделился последними событиями в жизни его коллеги Романа Костомарова.
Жулин сильно приживает за Костомарова, который все еще борется за свою жизнь в стенах Коммунарки. Александр Жулин не перестает молиться за фигуриста.
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«У Ромы тяжелая ситуация. Конечно, еще предстоит разобраться, почему так случилось, что послужило причиной, но пока нужно молиться и верить. Я знаю, что Ромка – очень сильный человек. Не сомневаюсь, что он должен выкарабкаться. И многих нас еще порадует», – заявил Жулин в беседе с teleprogramma.pro.
Напомним, ранее Авербух пообещал, что Костомаров вернется на лед.