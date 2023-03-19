Александр Жулин: «Секрет счастья прост - жена любит и превозносит мужа, а он радуется и гордится»

Зрители хорошо знают этого импозантного мужчину по «Ледниковому периоду»: практически с самого старта шоу Александр ставит номера и тренирует участников проекта. Но, конечно, в первую очередь он - чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр. Разумеется, «Телепрограмма» не могла не пообщаться с Жулиным, как только стало известно о том, что Первый канал запускает придуманное Александром шоу «Русский вызов», где лучшие российские фигуристы покажут свое мастерство и поборются за призовой фонд в девять миллионов рублей.
«Это не про прыжки, а про искусство»
- Александр, не могли бы вы как автор идеи рассказать, как родился проект и в чем, собственно, его вызов?
- Когда-то давно в юном возрасте у нас был турнир по фигурному катанию «Калинка»: он проходил среди юниоров сборной, и выступали все - танцоры, парники, одиночники, все выходили с красивыми показательными номерами. Старались исполнить нечто оригинальное и интересное, благо примеров была масса - к примеру, Игорь Бобрин со «Спящим ковбоем» (легендарный номер советского фигуриста. - Авт.) и другие.
С Майей Усовой (экс-супруга Александра. - Авт.) мы несколько раз выигрывали этот турнир. Зрителям он нравился, всегда были полные залы. И с тех пор у меня была мечта - организовать нечто подобное на международном уровне. Отбирать лучшие номера от каждой страны, представлять на показательных выступлениях, но с оценками.
- Кто должен оценивать?
- Люди искусства. На мой взгляд, это самое правильное решение. Так вот, та идея уперлась в сложности по логистике - организовать подобное было непросто. А через некоторое время мы обсудили это с Первым каналом, идея показалась очень интересной. И шоу «Русский вызов», которое мы начнем смотреть 18 марта, станет в этом смысле пробой пера. Посмотрим, как это будет выглядеть. Определяющими факторами должны стать прежде всего артистизм и идея номера. То есть это не про четверные прыжки, а про искусство на льду.
- И все равно, каждому спортсмену важно будет получить профессиональную оценку...
- Именно поэтому судить должны люди из мира искусства, отстраненные от фигурного катания: балет, кино, музыка. Только ни в коем случае не те, кто имеет отношение к фанатским блокам (группам, чрезмерно активно болеющим за одну или другую фигуристку. - Авт.), - тогда потеряется смысл. Так что судьи должны быть творческими - пусть судят, как сердце велит. В этом и интерес. Как к серьезному соревнованию к этому турниру я бы не относился. Тут весь смысл в красоте.
- И все же словосочетание «Русский вызов» в названии несет определенный посыл. Возможно, даже идеологический. Ведь лишенные допуска к международным соревнованиям русские фигуристы соберутся вместе, чтобы показать, какой красоты себя и зрителей лишили западные спортивные федерации. Так?
- Мы увидим в этом шоу неимоверное количество олимпийских чемпионов (десять!). Ни одна страна мира таким похвастаться не может. И таким образом мы покажем, на что способна русская школа фигурного катания.
- Реальной альтернативой международным соревнованиям это шоу может стать?
- Если двигаться в этом направлении, тогда концепцию я бы слегка видоизменил. И приблизил бы формат именно к соревнованиям. А вообще это довольно сложно, потому что судьи в «Русском вызове» у нас непрофессиональные. Скорее, проект - новое ответвление в фигурном катании.
«Рома Костомаров - очень сильный человек»
- Если посмотреть шире, то вы как человек, глубоко интегрированный в спорт, живший в США и имеющий друзей за океаном, ощутили на себе определенное изменение отношения за последний год?
- Определенно, без России фигурное катание - и вся мировая общественность - много потеряло. Я сужу хотя бы по просмотрам чемпионатов Европы, мира - их стало гораздо меньше. В чем интрига? Первые шесть мест на юниорском чемпионате мира среди девушек - Корея, Япония, Китай. Все здорово, но без русских это не турнир. Конечно, призеры и победители радуются, что нас нет. Потому что в конкуренции с российскими соперниками не выигрывали бы.
А в остальном все друзья, живущие за рубежом, остались друзьями - пишут, поддерживают, признаются, что им без нас плохо. «Возвращайтесь скорее» - такие пожелания. Ведь Россия - это не только фигурное катание, это великий культурный пласт, часть мира. Вспомните противостояние СССР и США хотя бы в спорте? Борьба двух систем, философий. Как это было круто.
Чего стоит хоккейная суперсерия с Канадой! Мне было девять лет, но я помню все голы, всех игроков, номер каждого хоккеиста. У людей был безумный интерес. А когда этого нет... приходится выкручиваться. Думаю, что в конечном итоге люди одумаются, и мы будем дружить. Конфронтация рано или поздно завершится. Планета у нас слишком хрупкая.
- Обращали ли вы внимание именно как тренер, какое влияние оказывает на юных фигуристок шоу-бизнес? Теперь Алина Загитова - уже и блогер, и ведущая, Анна Щербакова - тоже. И в сборную никто не торопится возвращаться...
Звездный состав последнего сезона «Ледникового периода»: верхний ряд - Евгения Медведева, Даня Милохин, нижний - Алина Загитова, Максим Ставиский, Роман Костомаров, Валерия Ланская, Александр Жулин. Александр и его коллеги верят, что сражающийся сейчас за жизнь Роман одержит в этой схватке победу. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Чтобы юных девочек что-то начало отвлекать, для начала им хорошо бы выиграть Олимпийские игры. Скажу крамольную вещь - вообще не вижу смысла возвращаться ни Алине Загитовой, ни Анне Щербаковой, ни Юлии Липницкой, ни Аделине Сотниковой. Девочки уже все выиграли. И, чтобы себя мотивировать, должно произойти что-то особенное. К сожалению, российские турниры пока не являются тем стимулом, который сможет взбудоражить тех, кто участвовал в Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы, понимаете?
Так что я благодарен спортивной дирекции Первого канала и всем, кто пытается придумывать новые форматы, чтобы увлечь наших спортсменов. Без этого мы бы зачахли. Я как действующий тренер в настоящий момент готовлю программы для участников «Русского прорыва», переживаю, волнуюсь. Жизнь продолжается. А то, что добившиеся многого девчонки работают ведущими, писателями, кем угодно - только им в плюс.
И это еще хорошо, что девочки находят себя в амплуа ведущих! А ведь есть столько видов спорта, где никакого продолжения карьеры нет. Вот бегал человек 30 километров на лыжах, потом закончил. И что? Куда идти? Тренером? Это если повезет.
Не каждый спортсмен способен стать тренером. Может, шоу-бизнес - не самая лучшая сфера применения талантов, но она позволяет человеку оставаться на плаву. Посмотрите на шоу «Ледниковый период»: сколько завершивших карьеру спортсменов нашли себя? А сколько детей увидели проект и пошли покупать коньки? Да, это не спорт, это шоу. Но полезное и мотивирующее.
- В этой связи не смогу не спросить про одного из самых ярких участников «Ледникового периода», всеми любимого Романа Костомарова...
- Да, мы все дико переживаем, молимся. Звоню Оксане (Домниной, супруге фигуриста. - Авт.), спрашиваю, как он... И в этой связи меня убивают некоторые СМИ, которые выносят в публичное пространство непроверенные новости о Роме. Зачем?! Все же это читают. Да, я понимаю, работа такая. Но зачем же до такой степени доводить? Подумайте о близких.
Вы делаете им больно. Я в этой связи взял за правило: ничего не комментирую, лучше схожу в церковь поставлю свечку, чем языком чесать. У Ромы тяжелая ситуация. Конечно, еще предстоит разобраться, почему так случилось, что послужило причиной, но пока нужно молиться и верить. Я знаю, что Ромка - очень сильный человек. Не сомневаюсь, что он должен выкарабкаться. И многих нас еще порадует.
«Девочки у нас красивые»
- «16 лет вместе. Полет отличный: она болтает, а я любуюсь», - так вы в соцсетях подписали один из снимков с женой, фигуристкой Натальей Михайловой. Это и есть секрет успешной семейной жизни?
- На самом деле это идея жены. Она увидела смешное видео и решила подписать его таким образом. А секрет счастья простой: жена любит и превозносит мужа - муж радуется, гордится и ходит счастливым. За все время, что мы вместе, Наташа ни разу не сказала мне, что я поставил плохую программу или номер. А еще рядом бегают две прекрасные дочки, которые кричат: «Мы тебя очень любим!» Не люблю все это светить, в интернет не выкладываю видео и фото, потому что есть такая известная фраза: счастье любит тишину. Ее мы и придерживаемся.
- Кстати, как проявляют себя ваши маленькие дочки Екатерина и Елена? Могут ли они в такой семье представить себя без спорта?
Александр понимает, как важны минуты, проведенные с детьми (Лена - справа, Катя - слева) и супругой. Фото: соцсети
- Могут, могут. Катя занималась танцами - в 9 лет стала чемпионкой по классическим и латинским танцам. Потом перешли к другому тренеру, но ездить было очень далеко: 2,5 часа в один конец. Это стало для ребенка каторгой. И она попросила закончить. Мы пытались переубедить, но не вышло. Теперь почти каждый день благодарит за это.
И тут я стал понимать важную вещь. В мире очень много профессий и занятий, кроме спорта, а еще есть мужья (смеется). Девочки у нас красивые. Так что теперь смотрим на тренировки и прочее более спокойно. В первую очередь хочется, чтобы дочки жили и просто радовались. Солнышку, например. Будет возможность - слетаем в Турцию на море. Уже хорошо. Зачем ставить невыполнимые сверхзадачи? Есть вот в бальных танцах высший пилотаж - турнир в английском Блэкпуле. И я трезво понимаю: реальность такова, что мы в ближайшие 10 лет туда не попадем. И для чего тогда все это?
Бальные танцы - дико дорогой вид спорта. Даже не буду углубляться. Так что теперь Катя просто ходит в частную школу в нашем поселке, хорошо учится, занимается дополнительно с педагогом по вокалу - здорово поет, слух замечательный. Вроде бы горит этим делом. Дети-спортсмены у спортсменов - это стереотип, от которого я постепенно отхожу.
- Часто удается проводить время вместе?
- Очень стараюсь как можно чаще. Вот сейчас пожарил им попкорн в микроволновке - жуют, счастливы до невозможности. Поговорим с вами и пойду с ними на пианино разучивать «В траве сидел кузнечик». Ради этих моментов и живем. Хочется, чтобы дети поменьше проводили времени в телефоне и чувствовали жизнь через такие простые радости - игры, общение, шутки, эмоции.
Иначе мы их совсем потеряем: уйдут в айфоны и айпады и останутся там жить. Ничего не имею против, но если человек просидел в телефоне с 16 до 26 лет, чему он сможет научить потом своих детей? Кроме того, чтобы крутить задом, надо еще кое-что уметь и знать. Не сочтите за жалобы старпера...
- Ваши переживания абсолютно понятны. А как дела у старшей дочери, Александры? Пишут, что ведет свой бизнес...
- Сашка (дочь от Татьяны Навки, ей 22 года. - Авт.) - очень скромная девочка, с радостью записывает музыку, выпускает клипы, но не хочет выступать с концертами. Стесняется. Делать творчество на потребу - не ее путь. Плюс ко всему она получила роскошное образование: окончила МГИМО с отличием и ведет хороший бизнес. Открыла две точки, где продают модный чай, кофе. Здорово у нее получается. Может, в старости поможет отцу (смеется).
Старшая дочь Жулина Саша со своей мамой Татьяной Навкой. Фото: Евгения Гусева/КП
- Раз уж вы заговорили о возрасте, то давайте напомним, что в июле вам стукнет 60. К этим цифрам вы подошли...
- Более медленным. Это однозначно. Чтобы встать, умыться и пойти на работу, нужен час, а не 15 минут, как раньше. Все происходит более неторопливо, осознанно, продуманно. Или вот играю в футбол, к примеру, делаю финт - и понимаю, что раньше это было быстро и изящно, а теперь скорости не хватает. Но и в моем возрасте случаются потрясения. Я пошел заниматься в спортивный центр Evolutis - меня там обследовали, составили программу и начали тренировать.
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Чем дальше, тем больше чувствую, как проходят боли в спине, плечах, уходит лишний вес, возвращается мускулатура, сила. Тренер мне порекомендовал книгу 80-летнего американского врача и культуриста Джеффри Лайва «План жизни» - она меня потрясла.
Сам автор к 60 годам имел диабет, стал тучным, но потом пошел в спортзал, встретил морпеха, который дал ему систему упражнений, и начал заниматься по ней. Теперь этот дедушка выглядит лет на 40. Просто не верится! Все это меня сподвигло на свершения. Стараюсь заниматься спортом, чтобы продлить качество жизни, - два раза в неделю играю в футбол, может быть, еще подключу теннис, не забываю про спортзал.
Бывает, конечно, что после тренировки пришел и уснул на полчасика перед телевизором. Раньше такого не было. Нагрузки переносил проще. А еще не стоит забывать, что я - действующий тренер. И на коньках работаю, и элементы выполняю, так что стараюсь соответствовать спортсменам, молодой жене, детям...
- «Русский вызов» с 18 марта по субботам в 17.15