Александр Жулин: «Секрет счастья прост - жена любит и превозносит мужа, а он радуется и гордится»

Зрители хорошо знают этого импозантного мужчину по «Ледниковому периоду»: практически с самого старта шоу Александр ставит номера и тренирует участников проекта. Но, конечно, в первую очередь он - чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр. Разумеется, «Телепрограмма» не могла не пообщаться с Жулиным, как только стало известно о том, что Первый канал запускает придуманное Александром шоу «Русский вызов», где лучшие российские фигуристы покажут свое мастерство и поборются за призовой фонд в девять миллионов рублей.

«Это не про прыжки, а про искусство»

- Александр, не могли бы вы как автор идеи рассказать, как родился проект и в чем, собственно, его вызов?

- Когда-то давно в юном возрасте у нас был турнир по фигурному катанию «Калинка»: он проходил среди юниоров сборной, и выступали все - танцоры, парники, одиночники, все выходили с красивыми показательными номерами. Старались исполнить нечто оригинальное и интересное, благо примеров была масса - к примеру, Игорь Бобрин со «Спящим ковбоем» (легендарный номер советского фигуриста. - Авт.) и другие.

С Майей Усовой (экс-супруга Александра. - Авт.) мы несколько раз выигрывали этот турнир. Зрителям он нравился, всегда были полные залы. И с тех пор у меня была мечта - организовать нечто подобное на международном уровне. Отбирать лучшие номера от каждой страны, представлять на показательных выступлениях, но с оценками.

- Кто должен оценивать?

- Люди искусства. На мой взгляд, это самое правильное решение. Так вот, та идея уперлась в сложности по логистике - организовать подобное было непросто. А через некоторое время мы обсудили это с Первым каналом, идея показалась очень интересной. И шоу «Русский вызов», которое мы начнем смотреть 18 марта, станет в этом смысле пробой пера. Посмотрим, как это будет выглядеть. Определяющими факторами должны стать прежде всего артистизм и идея номера. То есть это не про четверные прыжки, а про искусство на льду.

- И все равно, каждому спортсмену важно будет получить профессиональную оценку...

- Именно поэтому судить должны люди из мира искусства, отстраненные от фигурного катания: балет, кино, музыка. Только ни в коем случае не те, кто имеет отношение к фанатским блокам (группам, чрезмерно активно болеющим за одну или другую фигуристку. - Авт.), - тогда потеряется смысл. Так что судьи должны быть творческими - пусть судят, как сердце велит. В этом и интерес. Как к серьезному соревнованию к этому турниру я бы не относился. Тут весь смысл в красоте.

- И все же словосочетание «Русский вызов» в названии несет определенный посыл. Возможно, даже идеологический. Ведь лишенные допуска к международным соревнованиям русские фигуристы соберутся вместе, чтобы показать, какой красоты себя и зрителей лишили западные спортивные федерации. Так?

- Мы увидим в этом шоу неимоверное количество олимпийских чемпионов (десять!). Ни одна страна мира таким похвастаться не может. И таким образом мы покажем, на что способна русская школа фигурного катания.

- Реальной альтернативой международным соревнованиям это шоу может стать?

- Если двигаться в этом направлении, тогда концепцию я бы слегка видоизменил. И приблизил бы формат именно к соревнованиям. А вообще это довольно сложно, потому что судьи в «Русском вызове» у нас непрофессиональные. Скорее, проект - новое ответвление в фигурном катании.

«Рома Костомаров - очень сильный человек»

- Если посмотреть шире, то вы как человек, глубоко интегрированный в спорт, живший в США и имеющий друзей за океаном, ощутили на себе определенное изменение отношения за последний год?

- Определенно, без России фигурное катание - и вся мировая общественность - много потеряло. Я сужу хотя бы по просмотрам чемпионатов Европы, мира - их стало гораздо меньше. В чем интрига? Первые шесть мест на юниорском чемпионате мира среди девушек - Корея, Япония, Китай. Все здорово, но без русских это не турнир. Конечно, призеры и победители радуются, что нас нет. Потому что в конкуренции с российскими соперниками не выигрывали бы.

А в остальном все друзья, живущие за рубежом, остались друзьями - пишут, поддерживают, признаются, что им без нас плохо. «Возвращайтесь скорее» - такие пожелания. Ведь Россия - это не только фигурное катание, это великий культурный пласт, часть мира. Вспомните противостояние СССР и США хотя бы в спорте? Борьба двух систем, философий. Как это было круто.

Чего стоит хоккейная суперсерия с Канадой! Мне было девять лет, но я помню все голы, всех игроков, номер каждого хоккеиста. У людей был безумный интерес. А когда этого нет... приходится выкручиваться. Думаю, что в конечном итоге люди одумаются, и мы будем дружить. Конфронтация рано или поздно завершится. Планета у нас слишком хрупкая.

- Обращали ли вы внимание именно как тренер, какое влияние оказывает на юных фигуристок шоу-бизнес? Теперь Алина Загитова - уже и блогер, и ведущая, Анна Щербакова - тоже. И в сборную никто не торопится возвращаться...