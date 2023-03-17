Девушка-пожар в Дубае: Ольга Серябкина запечатлелась на улице в трусах и лифе

Артистка Ольга Серябкина разместила свежее фото в личном микроблоге. Примечательно, что на снимке знаменитость позировала в соблазнительном образе.

Серябкина отдыхает в Дубае. Певица отправилась на прогулку в болотных спортивных брюках. Вот только штаны Серябкиной не прикрыли белоснежные трусы. Нижнее белье выглядывало наружу.

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Также Серябкина не стала надевать одежду поверх молочного лифа.