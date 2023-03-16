Ничего лишнего: Анна Седокова продемонстрировала сочную фигуру и рельефный пресс

Среди последних публикаций артистки Анны Седоковой появилась фотография знаменитости в спортивном бра и трусиках с завышенной талией.

Седокова показала себя без макияжа. Анна позировала в домашней остановке в белье. Седокова не скрыла большие бедра. Сочный «орех» – не единственное достоинство фигуры певицы. Анна Седокова занимается в спортивном зале. Поэтому она может похвастаться стальным прессом.

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К слову, недавно Анна Седокова заявила о решении не скрывать фигуру. Она готова показывать тело таким, какое оно есть.