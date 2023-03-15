«Выглядит смешно! Не нашла пару?»: пополневшая Бузова в разных чулках вышла на сцене, устроив смелые танцы

Ольга Бузова посвятила жизнь карьере. Она стала одной из самых известных персон в России. Лишь в личной жизни артистка не обрела счастье. Завидная невеста ведет передачи, дает концерты и развивает свой бизнес. Недавно телеведущая вернулась со съемок, которые прошли в Африке. Теперь она снова активно снимается в Москве.
На этот раз Ольга успела покрасоваться в силуэтном наряде на съемках, а вечером она выступила на сцене. Новый образ артистки многих удивил. Она предстала в мини-платье в горох, которое не скрыла ее пополневшие формы. Бузова также надела разные чулки и туфли. Правая нога была в черном чулке, а левая – в белом. Она устроила смелые танцы на сцене.
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Многие поклонники посчитали образ неудачным. Некоторые даже подняли певица насмех. «Одна ноге смотрится полнее другой», «А что за мода такая?», «Выглядит смешно! Не нашла пару?», «Так платье полнит. А нет, это просто кто-то много ест», «Оля стала пышечкой», — начали писать подписчики.