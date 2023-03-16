«А почему не Геленджик?»: Бородина в одном халате устроила шикарный завтрак в Париже, вызвав гнев подписчиков

Ксения Бородина уже давно строит карьеру на телевидении. Она стала известной благодаря шоу «Дом-2». Ксения не скрывает, что заработала большие деньги. После развода с Курбаном Омаровым она стала еще чаще путешествовать. Недавно звезда отметила 40-летие в Сочи. А вот 16 марта она встретила утро в Париже.
Обычно Бородина ездит на море и любит проводить время в Стамбуле. Однако ее поездка во Францию вызвала негатив в Сети. Телеведущая красовалась за завтраком в одном халате. Она устроила завтрак с видом на Эйфелеву башню. Несколько лет назад Ксения уже делала подобные кадры и решила их повторить.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
«Bonjour Paris», – написала звезда.
Поклонники стали критиковать Ксению. Многие осудили ее за отпуск в Европе. «Отдыхать так в Париже, а что не в России?», «Кто заслуживает отдых в Париже?», «Так кричала, что лучше родины нет и уехала», «Нашла, где отдыхать», «А почему не Геленджик?» — стали писать в Сети.