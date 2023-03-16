«А почему не Геленджик?»: Бородина в одном халате устроила шикарный завтрак в Париже, вызвав гнев подписчиков

Обычно Бородина ездит на море и любит проводить время в Стамбуле. Однако ее поездка во Францию вызвала негатив в Сети. Телеведущая красовалась за завтраком в одном халате. Она устроила завтрак с видом на Эйфелеву башню. Несколько лет назад Ксения уже делала подобные кадры и решила их повторить.

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