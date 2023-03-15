В России готовятся запустить еще один аналог YouTube

На фоне постоянно всплывающих слухов о возможной блокировке YouTube в России появилась новость о том, что осенью 2023 года готовится к запуску новый отечественный видеохостинг.

Если конкретно, то компания МТС решила переработать свой стриминговый проект WASD — так, чтобы на нем, помимо трансляций игр, появился пользовательский контент, то есть, видеоблоги. По информации издания «Коммерсантъ», платформа должна будет стать аналогом YouTube и TikTok. Процесс обновления обойдется оператору в 1,5-2 миллиарда рублей.

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WASD был запущен в 2019 году, но, по мнению опрошенных журналистами экспертов, так и не стал востребованным у блогеров-стримеров. Похожую площадку, кстати, недавно запустила социальная сеть «ВКонтакте» под названием VK Play Live.