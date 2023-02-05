Екатерина Мизулина пояснила новость о блокировке YouTube в России в феврале 2023-го

В социальных сетях и в первую очередь в Telegram-канал распространилась информация якобы от имени директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, что 28 февраля в России заблокируют видеохостинг YouTube.

Сама Мизулина поспешила опровергнуть данную новость: такого заявления она не делала.

«В последнее время на площадке Telegram появилось много фейковых каналов, которые распространяют фальшивые новости якобы от моего лица. В связи с этим планирую направить обращение в Роскомнадзор», - цитирует ТАСС дочь сенатора Елены Мизулиной.

Правильный Telegram-канал без фейков - «Звездная пыль».

Напомним, вот что недавно говорил о блокировке YouTube в России глава Минцифры Максут Шадаев.