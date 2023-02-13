Лиза Арзамасова поделилась первыми кадрами со съемок продолжения «Папиных дочек»: новые актрисы и Галина Сергеевна

Лиза Арзамасова уже давно стала актрисой. Она прославилась в юном возрасте, когда снялась в ситкоме «Папины дочки», где сыграла Галину Сергеевну Васнецову. Потом артистка стала играть в театре. За последние годы ее жизнь изменилась. Лиза вышла замуж за Илью Авербуха и родила сына Льва.
Недавно Лиза обрадовала поклонников. К ней в руки попал сценарий нового сезона «Папиных дочек». Уже известно, что зрители увидят не всех героев. Так Дарью Мельникову, которая играла Женю Васнецову, не позвали в проект.
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13 февраля Арзамасова уже поделилась кадрами со съемок. Она предстала с маленькими девочками, которые, по всей видимости, теперь будут новыми героинями сериала. Они спели знаменитую песню, а также станцевали с артисткой.
На этот раз поклонники были воодушевлены. Многим не терпится уже посмотреть новые серии. «Такие красивые, хороших вам съемок. Будем ждать с нетерпением!», «Любимый персонаж в кадре», «Рада видеть вас в новом сезоне!», «Папина дочка выросла», «Не знаю как кто, а я с нетерпением жду нового сезона „Папины дочки“. Очень соскучилась за ними. Это просто детство мое», — написали подписчики.