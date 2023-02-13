Лиза Арзамасова поделилась первыми кадрами со съемок продолжения «Папиных дочек»: новые актрисы и Галина Сергеевна

Недавно Лиза обрадовала поклонников. К ней в руки попал сценарий нового сезона «Папиных дочек». Уже известно, что зрители увидят не всех героев. Так Дарью Мельникову, которая играла Женю Васнецову, не позвали в проект.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

13 февраля Арзамасова уже поделилась кадрами со съемок. Она предстала с маленькими девочками, которые, по всей видимости, теперь будут новыми героинями сериала. Они спели знаменитую песню, а также станцевали с артисткой.