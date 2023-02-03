Брухунова пожаловалась на испорченный отдых за границей

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

На днях жена Евгения Петросяна улетела от своей семьи в другую страну.

На днях модница и жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — сообщила, что улетает от семьи. Девушка собиралась посетить Турцию в рамках своей новой командировки. Вскоре супруга артиста вышла на связь со своими подписчиками и поделилась, что больше всего ее разочаровало в Стамбуле.

Брухунова возмутилась огромному количеству бездомных на улицах, антисанитарии и грязи. Знаменитая модница пожаловалась, что местные жители позволяют себе курить в неположенных местах.

Другими словами, Татьяне не пришелся по душе местный колорит от слова «совсем».

«Любви не случилось! Очень грязно. Бездомные всюду лежат, едят, спят. Курят везде и все!» — удивлялась блогерша.

Брухунова пожаловалась на отдых. Фото: соцсети

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Позже Брухунова поделилась с фанатами видеороликом из такси. На кадрах видно, что водитель разговаривает по громкой связи.

«А так мы вчера ехали на такси из аэропорта в отель...» — отметила жена юмориста.

Кроме своих частых командировок, Брухунова также обожает отдыхает с семьей. Не так давно она, ее звездный муж и сын Ваган посетили Мальдивы и провели там незабываемые дни и ночи.

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