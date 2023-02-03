Брухунова пожаловалась на испорченный отдых за границей

На днях модница и жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — сообщила, что улетает от семьи. Девушка собиралась посетить Турцию в рамках своей новой командировки. Вскоре супруга артиста вышла на связь со своими подписчиками и поделилась, что больше всего ее разочаровало в Стамбуле.
Брухунова возмутилась огромному количеству бездомных на улицах, антисанитарии и грязи. Знаменитая модница пожаловалась, что местные жители позволяют себе курить в неположенных местах.
Другими словами, Татьяне не пришелся по душе местный колорит от слова «совсем».
«Любви не случилось! Очень грязно. Бездомные всюду лежат, едят, спят. Курят везде и все!» — удивлялась блогерша.
Брухунова пожаловалась на отдых. Фото: соцсети
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль»
Позже Брухунова поделилась с фанатами видеороликом из такси. На кадрах видно, что водитель разговаривает по громкой связи.
«А так мы вчера ехали на такси из аэропорта в отель...» — отметила жена юмориста.
Кроме своих частых командировок, Брухунова также обожает отдыхает с семьей. Не так давно она, ее звездный муж и сын Ваган посетили Мальдивы и провели там незабываемые дни и ночи.