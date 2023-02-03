Брухунова пожаловалась на испорченный отдых за границей

На днях модница и жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — сообщила, что улетает от семьи. Девушка собиралась посетить Турцию в рамках своей новой командировки. Вскоре супруга артиста вышла на связь со своими подписчиками и поделилась, что больше всего ее разочаровало в Стамбуле.

Брухунова возмутилась огромному количеству бездомных на улицах, антисанитарии и грязи. Знаменитая модница пожаловалась, что местные жители позволяют себе курить в неположенных местах.

Другими словами, Татьяне не пришелся по душе местный колорит от слова «совсем».