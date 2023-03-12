От застройщика премиум-класса: Стас Михайлов приобрел элитную недвижимость в Дубае

Стас Михайлов

Стас Михайлов. Фото: Global Look Press 

Новые квартиры артиста находятся в 52-этажном комплексе The Palm Tower.

Стало известно, что исполнитель Стас Михайлов стал владельцем более трех апартаментов от застройщика премиум-класса.

Двухкомнатные квартиры Михайлова находятся в 52-этажном комплексе The Palm Tower.

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Комплекс расположен на искусственном острове Palm Jumeirah. В здании находятся 450 квартир и пятизвездочный отель. Также в небоскребе есть спа-салон, несколько кортов для тенниса и сквоша и бассейн. 

К слову, квартиры Михайлова стали выгодным вложением. Прирост стоимости недвижимости составил 35%. Об этом рассказали в starhit.ru.

Напомним, ранее телеведущая Ида Галич пожаловалась на соседей в своей новой квартире на Арбате.

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