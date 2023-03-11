«16 лет назад»: Глюкоза поделилась архивной записью со свадьбы с Александром Чистяковым

Исполнительница Глюкоза поделилась записью со свадьбы с бизнесменом Александром Чистяковым.
Глюкоза разместила в личном микроблоге кадры памятного в ее жизни события.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«16 лет назад, наша свадьба пела и плясала», – отметила Глюкоза в своем микроблоге.
Глюкоза недавно выпустила новый трек, в котором поет о желании выйти замуж. В связи с этим знаменитость не могла не поделиться кадрами своей свадьбы с бизнесменом Чистяковым.
16 лет назад Глюкоза с короткой стрижкой и в белом платье радовалась, надевая возлюбленному кольцо на палец.
К слову, певица использовала на торжестве не только белое платье с рукавами. Всего на свадьбе у Глюкозы было три образа. В ЗАГС Глюкоза пришла в нежно-розовом тренче и босоножках с бантами. Выступала перед гостями исполнительница в облегающем платье с открытыми плечами.
Напомним, ранее Глюкоза вышла замуж за несколько мужчин в новом клипе.