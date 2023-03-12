«Колола губы и все равно красавица»: Викторию Боню сравнили с Анджелиной Джоли

В социальных сетях экс-звезды «Дома-2» Виктории Бони появилась свежая публикация, на которой знаменитость позировала в чувственном платье.

Примечательно, что Виктория Боня в новом образе напомнила актрису Анджелину Джоли. Дело в том, что обе знаменитости обладают пухлыми губками.

С собранными волосами Боня стала похожа на голливудскую диву.

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