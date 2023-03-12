«Колола губы и все равно красавица»: Викторию Боню сравнили с Анджелиной Джоли

В социальных сетях экс-звезды «Дома-2» Виктории Бони появилась свежая публикация, на которой знаменитость позировала в чувственном платье.
Примечательно, что Виктория Боня в новом образе напомнила актрису Анджелину Джоли. Дело в том, что обе знаменитости обладают пухлыми губками.
С собранными волосами Боня стала похожа на голливудскую диву.
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«Лицо у Вики всегда было красивое, но губы, может, чуть-чуть и поправила. Но это не преступление. Насколько знаю, Джоли тоже колола губы и все равно красавица!», – написали поклонники Бони в комментариях под фото.
Виктория Боня и Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press
Напомним, ранее Виктория Боня рассказала о привычке Славы, которую осуждает.