«Убрала в себя почти полную бутылку виски»: Виктория Боня рассказала о привычке Славы, которую осуждает

Телеведущая Виктория Боня рассказала, как стала свидетелем необычной подготовки исполнительницы Славы к выходу на сцену.

Напомним, ранее в интервью Алене Жигаловой Слава признавалась в употреблении алкоголя. Слава не скрывает, что иногда может выпить. Особенно актуальной для Славы является небольшая доза спиртного перед концертами. Так как для артистки выход на сцену – стрессовая ситуация.

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Бывшая звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня не разделяет такую привычку Славы. Боня однажды стала свидетелем «подготовки» певицы. Она была в шоке.