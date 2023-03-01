«Убрала в себя почти полную бутылку виски»: Виктория Боня рассказала о привычке Славы, которую осуждает

Телеведущая Виктория Боня рассказала, как стала свидетелем необычной подготовки исполнительницы Славы к выходу на сцену.
Напомним, ранее в интервью Алене Жигаловой Слава признавалась в употреблении алкоголя. Слава не скрывает, что иногда может выпить. Особенно актуальной для Славы является небольшая доза спиртного перед концертами. Так как для артистки выход на сцену – стрессовая ситуация.
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Бывшая звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня не разделяет такую привычку Славы. Боня однажды стала свидетелем «подготовки» певицы. Она была в шоке.
«Я вела одно мероприятие, где она пела. Помню, в гримерке она убрала в себя почти полную бутылку виски. Она не вышла еще на сцену, а в бутылке осталось немного. Она вышла, спела, как ни в чем не бывало, зашла трезвая как будто бы, и допила эту бутылку», – заявила экс-участница «Дома-2» в Rutube-шоу «Злые языки».