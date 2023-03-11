Подруга Рудковской рассказала о наглых поклонниках, которые требуют подарки от ее мужа

Блогер Елена Перминова рассказала, что ее труд обесценивают.

Все заслуги подруги Яны Рудковской причисляют ее богатому мужу. Отметим, Елена Перминова еще 17-летней познакомилась с олигархом Александром Лебедевым. Три года назад они обручились. Перминова воспитывает с одним из богатейших бизнесменов России четверых детей.

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Елена не согласна с мнением общественности. Она рассказала, как фолловеры выпрашивают у нее дорогие подарки. Подписчики считают, что Перминовой все досталось из-за везения. И поэтому она должна делиться с другими своим богатством.