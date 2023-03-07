«Если будете думать...»: Настя Ивлеева стала выпрашивать подарки у поклонников

Бывшая возлюбленная рэпера Элджея – Настя Ивлеева – заявила, что хочет в подарок дорогое кольцо. К слову, поклонники могут исполнить ее мечту.

В Сети стали обсуждать недавнюю публикацию Ивлеевой. Настя попросила у фолловеров дорогой подарок.

Телеведущая разметила в своих социальных фото кольца с бриллиантами Mercury, стоимость которого составляет несколько миллионов рублей.

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