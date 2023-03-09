«Иногент — это некое клеймо»: Добровинский высказался после неудачи Шаца* на Бали

9 марта в Сети появилась информация, что накануне признанного иноагентом шоумена Михаила Шаца* задержали на улице на Бали прямо перед собственным концертом. Представители миграционной службы Индонезии увезли артиста с собой, чтобы решить вопрос о его депортации.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash, добавив, что в итоге Шац улетел в Тель-Авив, а организаторы его концерта предложили зрителям вернуть деньги за билеты.

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