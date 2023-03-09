«Иногент — это некое клеймо»: Добровинский высказался после неудачи Шаца* на Бали

9 марта в Сети появилась информация, что накануне признанного иноагентом шоумена Михаила Шаца* задержали на улице на Бали прямо перед собственным концертом. Представители миграционной службы Индонезии увезли артиста с собой, чтобы решить вопрос о его депортации.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash, добавив, что в итоге Шац улетел в Тель-Авив, а организаторы его концерта предложили зрителям вернуть деньги за билеты.
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Новые реалии жизни опального телеведущего сайту Teleprogramma.pro прокомментировал известный адвокат Александр Добровинский.
«Иногент — это не приговор, это некое клеймо, с которым человек живет, в общем, как и жил. Главное, что должен делать иногент, — это предоставлять документы, отчеты о своей деятельности. Вот если он этого не сделает, то это может грозить штрафами, а неуплата штрафов — уголовным делом», — отметил именитый юрист.
Напомним, Михаила Шаца внесли в реестр иностранных агентов 2 сентября 2022 года, шоумен уехал из России и пытается зарабатывать на концертах за рубежом.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.