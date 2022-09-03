Просто так не оставлю! Шац* собрался в суд из-за признания его иноагентом

Михаил Шац* пополнил список физических лиц-иноагентов. Ведущий в корне не согласен с решением Министерства юстиции РФ.

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«Меня никто ни о чем не извещал. Предполагаю, что причиной стала активность моего YouTube-канала», — прокомментировал артист.

По его словам, он не намерен мириться с ситуацией. Единственным выходом из положения актер считает поход в суд.

«Я буду оспаривать решение в суде», — заявил Шац.

Напомним, федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был подписан 14 июля и вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

Согласно этому документу, иноагенты не могут назначаться на должности в органах власти и осуществлять педагогическую деятельность в образовательных организациях.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Источник: издание «Подъем».