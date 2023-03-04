Сногсшибательная манкость: Вики Одинцова похвасталась роскошной фигурой в модных кроп-топе и шортиках

Вики Одинцова

Вики Одинцова. Фото: соцсети 

Модель показала свой завтрак, который помогает ей оставаться стройной и привлекательной.

Среди последних публикаций участницы проекта «Звезды в Африке» Вики Одинцовой появилась фотография знаменитости в соблазнительном наряде для дома.

Одинцова отдала предпочтение обтягивающим шортам в рубчик и короткому топу им в тон. Модель подчеркнула стройные бедра и плоский живот.

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Отметим, Одинцова регулярно занимается спортом и старается питаться полезными продуктами. 

Например, перед чашкой чая и самолюбованием у зеркала Вики Одинцова приготовила на завтрак питу с начинкой из авокадо, сыра и яйц. 

Вики Одинцова в соблазнительном наряде. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Анастасия Решетова поделилась рецептом полезного завтрака, который помогает ей сохранить стройную фигуру.

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