Сногсшибательная манкость: Вики Одинцова похвасталась роскошной фигурой в модных кроп-топе и шортиках

Среди последних публикаций участницы проекта «Звезды в Африке» Вики Одинцовой появилась фотография знаменитости в соблазнительном наряде для дома.
Одинцова отдала предпочтение обтягивающим шортам в рубчик и короткому топу им в тон. Модель подчеркнула стройные бедра и плоский живот.
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Отметим, Одинцова регулярно занимается спортом и старается питаться полезными продуктами.
Например, перед чашкой чая и самолюбованием у зеркала Вики Одинцова приготовила на завтрак питу с начинкой из авокадо, сыра и яйц.
Вики Одинцова в соблазнительном наряде. Фото: соцсети
Напомним, ранее Анастасия Решетова поделилась рецептом полезного завтрака, который помогает ей сохранить стройную фигуру.