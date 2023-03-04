Сногсшибательная манкость: Вики Одинцова похвасталась роскошной фигурой в модных кроп-топе и шортиках

Среди последних публикаций участницы проекта «Звезды в Африке» Вики Одинцовой появилась фотография знаменитости в соблазнительном наряде для дома.

Одинцова отдала предпочтение обтягивающим шортам в рубчик и короткому топу им в тон. Модель подчеркнула стройные бедра и плоский живот.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».