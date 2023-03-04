«Наполненный клетчаткой»: Анастасия Решетова поделилась рецептом идеального завтрака

Среди последних публикаций личного микроблога модели Анастасии Решетовой появился рецепт завтрака с использованием йогурта и овсянки.
Решетова отметила, что готовит первый прием пищи перед сном. За ночь все ингредиенты доходят до готовности. Поэтому утром Анастасия экономит время на кухне.
«Девочки, помню, вам понравился мой рецепт блинчиков, и я решила чаще делиться тем, что готовлю», – заявила Решетова.
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«Идеальный вариант завтрака — Bircher Muesli (швейцарская/ленивая овсянка). Нужно лишь сделать ночную заготовку, и на утро получится легкий сытный завтрак, наполненный клетчаткой, питательными веществами и белком», – добавила Решетова.
Анастасия взяла чашку овсяных хлопьев, 1⁄4 стакана несладкого измельченного кокоса, столовую ложку семян чиа, щепотку соли, столовую ложку семян подсолнечника «можно тыквы), три столовые ложки сушеной клюквы, 1⁄4 стакана миндального молока или обычного молока.
Также модели понадобились стакан простого или кокосового йогурта, 1⁄2-1 чайная ложка чистого ванильного экстракта, столовая ложка кленового сиропа, большое яблоко и 1⁄4 стакана нарезанных орехов пекан или измельченного миндаля.
«Смешать все сухие ингредиенты. Добавить «жидкие» ингредиенты. Кстати, молоко добавляю кокосовое – получается сладко, и оно легче усваивается. Перемешать, затем накрыть крышкой и оставить на ночь. Утром остается только разогреть! Чтобы смесь не сильно загустела, можно добавить еще немного кокосового (любого другого) молока», – заключила экс-возлюбленная Тимати.