Из титула королевы Камиллы уберут приставку «консорт», когда ее муж будет коронован

Источники журналистов во дворце говорят, что недавно Камилла назвала новое помещение «Читальным залом королевы», убрав слово «консорт» из названия. Якобы для простоты.

«Во дворце бытует мнение, что «королева-консорт» звучит громоздко, и Камилле может быть проще быть известной просто как королева, когда придет время», — цитирует свой источник издание Daily Mail.

Он отметил, что официальный титул дамы не изменится, но на публике ее будет разрешено называть просто королевой. Многие высокопоставленные лица уже называют ее так.