Меховые тапочки, подражание принцессе Диане, нелепые шляпы: почему Камилла Паркер-Боулз часто выглядит смешной

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз стали мужем и женой после многолетнего романа – к тому времени «разлучницу» уже успели возненавидеть чуть ли не все жители Великобритании. И после свадьбы над ней продолжали насмехаться – продолжают и сейчас: подданных смешат странные головные уборы королевы-консорт и другие особенности ее стиля.
Странные шляпы
Фото: Global Look Press
Сразу после того, как Камилла вошла в королевскую семью, у нее открылась непреодолимая тяга к вычурным шляпам. Больше всего она полюбила головные уборы с множеством перьев и стала носить их при каждом удобном (и не очень) случае. Не менее популярны у Камиллы шляпы с меховой оторочкой, а еще – с большими бантами. Подданные невольно сравнивают ее с покойной королевой Елизаветой II, которая славилась отменным вкусом в выборе нарядов. Сравнение – не в пользу новой королевы.
В день свадьбы не надела тиару
Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз в день свадьбы. Фото: соцсети
Замуж за принца Чарльза Камилла вышла в 2005 году. Конечно, она надела красивый наряд ради такого случая. Но вот на голове у нее красовалась шляпка – вместо традиционной королевской тиары. Это был громкий вызов вековым устоям. Позднее была высказана версия о том, что Камилла сознательно отказалась от королевского свадебного украшения, так как для нее это был второй брак.
Пытается быть похожей на принцессу Диану
Британцам не нравится и то, что Камилла нередко повторяет образы принцессы Дианы. Погибшую Диану все любили – недаром ей дали прозвище «Королева сердец». Попытки подражать Диане выглядят в исполнении Камиллы комично. Именно так произошло, например, когда в 2009 году она приехала в Ватикан на встречу с папой Бенедиктом XVI.
Камилла нарядилась для этого визита в черное платье, а голову покрыла черной кружевной мантильей, - все это до боли напоминало одежду Дианы, в которой принцесса появилась в Ватикане в 1985 году. Мало того – Камилла даже украшение выбрала один в один, как у Дианы: ожерелье из жемчуга. Но, по мнению большинства британцев, на Камилле все это смотрелось гораздо хуже, чем на Диане.
Не стесняется щеголять в перешитых нарядах
Можно подумать – у супруги принца Чарльза (а теперь – короля Карла III) не хватает деньги на новое платье! Так, возможно, воскликнули подданные, с изумлением увидев Камиллу Паркер-Боулз в белом платье, явно перешитом из ее же свадебного наряда. Она попросту сделала его короче – длиной до колен. Даже попытка замаскировать это с помощью пальто, украшений и громоздкой шляпы не скрыла от пристальных взглядов платье «б/у».
Наплевав на этикет, носит меха
Камилла в меховой шляпе. Фото: Global Look Press
Если покойная королева Елизавета II позволяла себе меховую отделку на пальто только в крайних случаях – когда стояли действительно сильные морозы, то Камилла не отказывает себе в удовольствии носить объемные шапки из натурального меха всегда, когда ей кажется это удобным. Например, в 2010 году она появилась в такой шапке на рождественской службе, чем вызвала возмущение: носить натуральный мех запрещено королевским протоколом, потому что, согласно официальной точке зрения, способ добывания мехов – чересчур жесток: в Англии еще в 2000 году запретили держать меховые фермы.
Чуть не упала на важном мероприятии
О неловкости Камиллы уже ходят легенды: недоброжелатели повторяют, что она чувствовала бы себя гораздо удобнее в резиновых сапогах где-нибудь в полях, чем в туфлях на каблуках в королевском дворце. Так, она умудрилась опозориться в первый же день после получения нового статуса.
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В самом начале торжества новоиспеченная королева-консорт, выходя на сцену, споткнулась и едва не упала на глазах у всей страны. Положение спас принц Уильям: он среагировал мгновенно, подхватил мачеху под руку и помог ей устоять на ногах. Но заминка получилась очень неловкой и заметной. Все оставшееся время, пока шла церемония, с лица Камиллы не сходила нервная улыбка.
Знаменитые тапочки
Порой действия Камиллы выглядят кричаще странными и необъяснимыми. Так, в 2021 году она явилась на публичное выступление в мечеть… в обыкновенных домашних тапочках. Они выглядели очень мило, были сшиты из пушистого материала и украшены бантиками и блестящими бусинками, но это были тапочки! До скандала было рукой подать. Впрочем, очень быстро ситуация разъяснилась: оказывается, Камиллу просто попросили снять туфли при входе в мечеть, согласно мусульманским традициям. И она переобулась в тапочки. Но все равно – выглядело это в высшей степени странно.