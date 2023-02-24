Меховые тапочки, подражание принцессе Диане, нелепые шляпы: почему Камилла Паркер-Боулз часто выглядит смешной

Замуж за принца Чарльза Камилла вышла в 2005 году. Конечно, она надела красивый наряд ради такого случая. Но вот на голове у нее красовалась шляпка – вместо традиционной королевской тиары. Это был громкий вызов вековым устоям. Позднее была высказана версия о том, что Камилла сознательно отказалась от королевского свадебного украшения, так как для нее это был второй брак.

Пытается быть похожей на принцессу Диану

Британцам не нравится и то, что Камилла нередко повторяет образы принцессы Дианы. Погибшую Диану все любили – недаром ей дали прозвище «Королева сердец». Попытки подражать Диане выглядят в исполнении Камиллы комично. Именно так произошло, например, когда в 2009 году она приехала в Ватикан на встречу с папой Бенедиктом XVI.

Камилла нарядилась для этого визита в черное платье, а голову покрыла черной кружевной мантильей, - все это до боли напоминало одежду Дианы, в которой принцесса появилась в Ватикане в 1985 году. Мало того – Камилла даже украшение выбрала один в один, как у Дианы: ожерелье из жемчуга. Но, по мнению большинства британцев, на Камилле все это смотрелось гораздо хуже, чем на Диане.

Не стесняется щеголять в перешитых нарядах

Можно подумать – у супруги принца Чарльза (а теперь – короля Карла III) не хватает деньги на новое платье! Так, возможно, воскликнули подданные, с изумлением увидев Камиллу Паркер-Боулз в белом платье, явно перешитом из ее же свадебного наряда. Она попросту сделала его короче – длиной до колен. Даже попытка замаскировать это с помощью пальто, украшений и громоздкой шляпы не скрыла от пристальных взглядов платье «б/у».

Наплевав на этикет, носит меха

