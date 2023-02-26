«Без молока и кефира»: Анна Калашникова поделилась рецептом блинов от своей мамы

Исполнительница Анна Калашникова рассказала, от каких блинов она никогда не откажется.

Калашникова отметила, что лучшие блины для нее готовит родительница. Мама Анны не использует молоко или кефир для приготовления традиционного блюда на Масленицу.

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