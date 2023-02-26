«Без молока и кефира»: Анна Калашникова поделилась рецептом блинов от своей мамы

Исполнительница Анна Калашникова рассказала, от каких блинов она никогда не откажется.
Калашникова отметила, что лучшие блины для нее готовит родительница. Мама Анны не использует молоко или кефир для приготовления традиционного блюда на Масленицу.
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«Самые любимые блины – это мамины. Она готовит просто нереально потрясающие блинчики без молока и кефира – пальчики оближешь», – отметила Калашникова.
«Рецепт простой, главное готовить с любовь, тогда они получатся идеальными! Поздравляю всех с Масленицей. Пробуйте на здоровье мамин рецепт», – заявила Калашникова в беседе с vnimanie.pro.
К слову, для приготовления таких блинов понадобятся два стакана минеральной воды, 2-3 столовые ложки растительного масла, 1,5 стакана муки, щепотка соли и сахарный песок.
Напомним, ранее актриса Екатерина Волкова поделилась любимом рецептом блинов.