«Вкуснятина»: Екатерина Волкова с дочерью поделились рецептом блинов для Масленицы

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова. Фото: соцсети 

Актриса и ее наследница показали, как готовятся к предстоящему празднику.

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова разместила в личном микроблоге рецепт блинов.

Волкова назвала рецепт приготовления любимого варианта праздничного блюда. Именно такими блинчиками актриса кормит домашних на масленичной неделе.

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Екатерина Волкова взяла два яйца, 500 мл молока, три столовых ложки сахара, одну чайную ложку соли и муку на глаз. 

Дочка Волковой миксером взболтала яйца, сахар и соль. А далее Екатерина добавила молоко и муку. Пока Волкова с дочерью жарили блины, их домашние питомцы пришли на запах блюда.

Волкова накормила не только дочь Лизу, но и двоих любимых собак.

«Вкуснятина! Екатерина, спасибо!», «Благодарю за рецепт», «Собачки – прелесть, а вы девочки молодцы», – написали поклонники Волковой в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, сколько блинов можно съедать в день. 

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