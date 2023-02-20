«Вкуснятина»: Екатерина Волкова с дочерью поделились рецептом блинов для Масленицы

Исполнительница главной роли в сериале «Воронины» Екатерина Волкова разместила в личном микроблоге рецепт блинов.
Волкова назвала рецепт приготовления любимого варианта праздничного блюда. Именно такими блинчиками актриса кормит домашних на масленичной неделе.
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Екатерина Волкова взяла два яйца, 500 мл молока, три столовых ложки сахара, одну чайную ложку соли и муку на глаз.
Дочка Волковой миксером взболтала яйца, сахар и соль. А далее Екатерина добавила молоко и муку. Пока Волкова с дочерью жарили блины, их домашние питомцы пришли на запах блюда.
Волкова накормила не только дочь Лизу, но и двоих любимых собак.
«Вкуснятина! Екатерина, спасибо!», «Благодарю за рецепт», «Собачки – прелесть, а вы девочки молодцы», – написали поклонники Волковой в комментариях.
Напомним, ранее стало известно, сколько блинов можно съедать в день.