«Вкуснятина»: Екатерина Волкова с дочерью поделились рецептом блинов для Масленицы

Дочка Волковой миксером взболтала яйца, сахар и соль. А далее Екатерина добавила молоко и муку. Пока Волкова с дочерью жарили блины, их домашние питомцы пришли на запах блюда.

Волкова накормила не только дочь Лизу, но и двоих любимых собак.

«Вкуснятина! Екатерина, спасибо!», «Благодарю за рецепт», «Собачки – прелесть, а вы девочки молодцы», – написали поклонники Волковой в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, сколько блинов можно съедать в день.