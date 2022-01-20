«Эскадрон» Олега Газманова: как морской офицер из Калининграда стал любимцем миллионов и устроил личную жизнь

В этом году артист отметит свой 71-й день рождения.

Олег Газманов вырос в Калининграде. Там же занимался спортивной гимнастикой, вопреки советам врачей, а позже писал кандидатскую диссертацию. Но в один прекрасный момент понял, что музыка в его жизни — самое главное. О том, как складывалась карьера артиста — в материале Teleprogramma.pro.

Олег Газманов: детство и начало карьеры

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. Его родители Михаил Семенович и Зинаида Абрамовна родом из Белоруссии. Оба служили на фронте во время Второй мировой войны, а встретились уже после ее завершения.

Михаил Газманов участвовал во взятии Кенигсберга, воевал в составе Третьего Белорусского фронта, был награжден медалью «За победу над Германией». В общей сложности отдал армии 30 лет и ушел на пенсию в звании майора строительных войск.

Зинаида Альтшулер в военное время была санитаркой, затем медсестрой. После окончания войны работала кардиологом, потом терапевтом. В будущем Газманов посвятит ей песню «Мама».

После свадьбы молодая семья Газмановых переехала из Белоруссии в Калининград. У Олега есть сводные брат и сестра по отцу. Елена Газманова (Кислова) родилась в 1965 году, живет и работает в банковской сфере в Солнечногорске, а брат Михаил Газманов по профессии инженер, живет в Зеленограде.

В детстве у Олега Газманова были проблемы со здоровьем, и врачи запрещали ему заниматься спортом. Медики настоятельно рекомендовали ограничить все физические нагрузки, а подруга мамы посоветовала отдать мальчика в музыкальную школу по классу скрипки.

Однако Олег не нашел общий язык с преподавателем и назло всем записался в секцию спортивной гимнастики. Вот откуда берут начало все акробатические трюки артиста на сцене, который являются его своеобразной визитной карточкой.

Спорт помог улучшить состояние здоровья, но мировых высот Газманову не суждено было добиться. Хотя в 1967 году он стал первым в СССР, кто сделал двойное сальто в вольных упражнениях, а позже получил звание мастера спорта. Но, будучи учеником девятого класса, получил сильную травму, из-за которой был вынужден закончить спортивную карьеру. Олег раздробил ноги о перекладину и долго лежал в больнице.

Примечательно, что три года Олег Газманов проучился в средней школе № 8 города Калининграда, которую в свое время окончили бывшая первая леди России Людмила Путина и певица Лада Дэнс. Аттестат зрелости Газманову выдали уже в средней школе № 16.

После школы будущий музыкант поступил в инженерно-морское училище в Калининграде. Во время учебы выходил в море и даже занимался научной работой.

В 1973 году после окончания училища Газманов ушел в армию. Служил под Ригой три года, ходил под парусом на морозильном траулере «Волжанин». Капитан 3-го ранга в запасе.

После того, как долг Родине был отдан, Олег Михайлович вернулся в родной город и решил заниматься наукой. Он поступил в аспирантуру, взялся за написание кандидатской диссертации и параллельно читал лекции в училище. Но быстро понял, что это не его путь.

Газманова манила сцена. Будучи студентом аспирантуры, он начал выступать в составе калининградской группы «Атлантик». А потом решил получить профессиональное музыкальное образование. К великому удивлению родных и знакомых Газманов отдал документы в местное музыкальное училище, причем на дневное отделение. По вечерам стал выступать в коллективе при ресторане местной гостиницы «Калининград». Он был исполнителем в ВИА «Атлантик», «Визит», затем играл в рок-группах «Диво» и «Галактика».

В какой-то момент Олег Михайлович понимает, что ему тесно в этих рамках и в 1983-м решает перебраться в Москву.

В столице первое время было настолько тяжело, что Олег брался за любую работу. Постепенно начал сотрудничать с другими исполнителями, предлагал им свои песни. Так, у Валерия Леонтьева появилась композиция «Белый снег».

Олег Газманов: музыка и популярные песни

В 1989-м Газманов организовал свой коллектив, который назвал «Эскадрон». Песни на стихи Олега тогда пела клавишница Галина Романова, многие из них стали настоящими хитами — «Снежные звезды», «Мой моряк», «Мальчик-недотрога».

Прорывом в карьере музыканта стала песня «Люси». Олег собирался исполнить ее сам, но сорвал голос. Проблема была серьезная, ведь связки Газманова могли вообще не восстановиться. Тогда артист решил доверить исполнение этой песни своему пятилетнему сыну Родиону.

Это был настоящий фурор. Публика приняла композицию на ура, и в короткие сроки она стала настоящим хитом. Композицию оценила сама Алла Пугачева, а маленький Родион буквально в одночасье стал звездой.

Позже голос Газманова восстановился и он сам начал петь песни.

В том же 1989-м Газманов представил сразу две песни » «Путана» и «Эскадрон». Благодаря первой, которая нашла невероятный отклик в сердцах жриц любви, Газманов быстро стал любимцем женщин, хотя никогда не отличался особыми внешними данными. Так, рост артиста всего 163 см, а вес — 59 кг.

Вторая вошла в первый альбом исполнителя с одноименным названием, который Олег Газманов представил зрителям в 1991-м. Песня «Эскадрон» целых 18 месяцев возглавляла самый престижный музыкальный хит-парад того времени — газеты «Московский комсомолец».

Так начались первые концерты Газманова в России и за рубежом. А на главном выступлении в Москве он собрал в «Лужниках» 70 тысяч зрителей.

В 1992-м Олег Газманов принял участие в музыкальном фестивале в Монако, а в 1994-м снял клип на песню «А я девушек люблю». 1997-м отправился в турне по Америке, а позже представил песню «Москва», которая стала неофициальным гимном столицы России.

Всего в копилке Газманова 17 альбомов. В 1993 году вышел диск «Морячки», спустя год — «Загулял», а дальше были: «Бродяга», «Москва. Лучшие песни», «Эскадрон моих песен шальных», «Красная книга» «Из века в век. Избранное», «Мои ясные дни». Диск «Господа офицеры — 10 лет» увидел свет в 2004-м, а годом позже вышел «Сделан в СССР».

Олег Газманов: проекты и доход

Олег Газманов проявил себя и как талантливый актер, снимался в «Старых песнях о главном – 1», «Старых песнях о главном – 2». Певец принимал участие в съемках фильма «Таксистка-4», «Смешанные чувства», «Новогодняя SMS-ка».

В прошлом году Олег Газманов впервые сел в кресло жюри проекта «Голос 60+». Компанию ему составили Лайма Вайкуле, Стас Намин и Валерий Леонтьев.

В конце 2021-го вместе с сыном Родионом Олег Газманов принял участие в проекте «Две звезды. Отцы и дети».

За частный концерт Олег Газманов получает от 15 до 30 тысяч долларов (1,1 – 2,2 млн рублей). Ежегодный доход артиста составляет до четырех миллионов долларов. Только на содержание персонала (водителя, бухгалтера, пяти музыкантов и звукорежиссера) Газманов тратит 350 тысяч рублей ежемесячно. При этом сам Олег Михайлович довольно неприхотлив.

«Я стал популярен в 35 лет. И если бы не моя жена, я бы джинсы занашивал до дыр естественным способом. Она мне затеяла сейчас какой-то пуховик покупать, а я ей говорю, что мне старый нравится. Я прямо живу в нем, он весь по мне», — рассказывал Газманов в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

У Олега Газманова есть роскошный особняк в Подмосковье и вилла в итальянской Тоскане.

Олег Газманов: личная жизнь

Первый раз Олег Газманов женился в 1975 году. Его избранницей стала Ирина, химик по образованию. 3 июля 1981 года у них родился сын Родион. Помимо увлечения музыкой, он окончил Финансовую академию при правительстве РФ и успел поработать финансовым директором крупной российской фирмы. Кроме того, Родион является лидером музыкальной группы «ДНК».

С Ириной Олег развелся в 1995-м, после 20 лет совместной жизни. А в 1998-м, во время гастролей в Воронеже, встретил Марину Муравьеву, которая в будущем стала его второй женой. Олегу Михайловичу тогда было 47 лет, а Марине — 18. Кстати, Марина не была поклонницей творчества Газманова, но впервые он заметил длинноногую блондинку именно в концертном зале.

Несколько лет они были друзьями, а позже, когда мужа Марины — Вячеслава Мавроди (главный бухгалтер знаменитой «МММ» и родной брат Сергея Мавроди) — посадили за решетку, Олег Газманов набрался смелости предложить Марине свою помощь.

В 1997-м Марина родила сына Филиппа, отцом которого является Вячеслав Мавроди, но забирал из роддома молодую маму с малышом уже Олег Газманов. Артист считает Филиппа своим сыном. Интересно, что когда мальчику было пять лет, он познакомился со своим кровным отцом и ничуть не удивился этому, а в семь сам попросил Мавроди дать разрешение на смену фамилии. Сейчас Филипп учится в Великобритании и развивает собственный бизнес.

16 декабря 2003-го у Марины и Филиппа родилась дочь Марианна. В 2021-м она отметила свое совершеннолетие. Ранее рыжеволосая красавица попробовала себя в роли модели.

Олег Газманов: последние новости

В этом году Олег Газманов отметит свой 71-й день рождения. Новогодние каникулы он вместе с семьей провел в Сочи, покоряя заснеженные склоны.

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