Само совершенство: Шубская в мини-бикини цвета сочной травы оголила точеную фигуру на пляже в Калифорнии

Уже несколько недель Шубская находится в Калифорнии. Она поделилась кадрами, на которых красуется на побережье. Жена хоккеиста предстала в мини-бикини цвета сочной травы. Она прикрыла голову кепкой. Анастасия оголила точеную фигуру. 29-летняя дочка Глаголевой сразила поклонников. Многие осыпали ее комплиментами.

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«И у нее двое детей? Богиня», «Какая у вас шикарная фигура», «Как это возможно? Вам тут словно 18 лет», «Просто бесподобная», «Я в шоке! Такая стройняшка», «Двое детей у это грациозной леди!», «Ой, как вы бесподобны», — стали писать в Сети.