Само совершенство: Шубская в мини-бикини цвета сочной травы оголила точеную фигуру на пляже в Калифорнии

Анастасия Шубская раньше строила карьеру в кино. Она родилась в семье Веры Глаголевой. Однако потом актриса посвятила себя семье. Она счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным, которому подарила двоих детей: Сергею уже 4 года, а Илье – два. Недавно супруги уехали в США, где проводят много времени.
Уже несколько недель Шубская находится в Калифорнии. Она поделилась кадрами, на которых красуется на побережье. Жена хоккеиста предстала в мини-бикини цвета сочной травы. Она прикрыла голову кепкой. Анастасия оголила точеную фигуру. 29-летняя дочка Глаголевой сразила поклонников. Многие осыпали ее комплиментами.
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«И у нее двое детей? Богиня», «Какая у вас шикарная фигура», «Как это возможно? Вам тут словно 18 лет», «Просто бесподобная», «Я в шоке! Такая стройняшка», «Двое детей у это грациозной леди!», «Ой, как вы бесподобны», — стали писать в Сети.
Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды