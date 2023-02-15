Тяжелая утрата: Александр Овечкин поделился редкими фото со своим отцом-футболистом

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Овечкин не стал скрывать, что тяжело переживает утрату близкого человека. Неизвестно, успел ли он попрощаться с отцом, который был известным футболистом. В последние годы Михаил боролся с раком. Хоккеист попросил не тревожить его семью в такое непростое время. Он выложил редкие фото с родителем.

Гарик Харламов, диджей Smash, Роман Архипов, блогер Суба и другие известные персоны выразили свои соболезнования спортстмену.