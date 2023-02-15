Тяжелая утрата: Александр Овечкин поделился редкими фото со своим отцом-футболистом

Александр Овечкин является известным хоккеистом. Он давно живет в США, но регулярно приезжает с семьей на родину. На днях спортсмен оставил жену Анастасию Шубскую и детей в Америке, а сам прилетел в Москву. 15 февраля был госпитализирован его отец Михаил Овечкин. Уже вечером капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сообщил, что его папа умер.
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Овечкин не стал скрывать, что тяжело переживает утрату близкого человека. Неизвестно, успел ли он попрощаться с отцом, который был известным футболистом. В последние годы Михаил боролся с раком. Хоккеист попросил не тревожить его семью в такое непростое время. Он выложил редкие фото с родителем.
Гарик Харламов, диджей Smash, Роман Архипов, блогер Суба и другие известные персоны выразили свои соболезнования спортстмену.
Михаил Овечкин с женой и внуками. Фото: соцсети
Александр Овечкин с папой. Фото: соцсети