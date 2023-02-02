«Обошла много кабинетов»: Пугачева пыталась вернуть Галкина* на ТВ

Алла Пугачева и признанный в РФ иноагентом Максим Галкин* уехали из России в начале прошлого года. Юморист при этом много раз агрессивно высказывался в адрес своих соотечественников, а на каждом концерте за границей не упускает возможности воспеть Украину.

При этом бывший коллега Аллы Пугачевой, музыкант, солист группы «Рецитал» Александр Левшин заявил, что Примадонна в прошлом году пыталась вернуть мужа на российское телевидение. Но ее попытки оказались тщетны.

Об этом же говорил и неназванный источник «Комсомолки».

«Алла Борисовна обошла немало кабинетов. Даже, по слухам, обещала, что в соцсетях Максима не будет больше политических постов. Но телевизионные начальники только развели руками: мол, даже если вернем Галкина, народ его не примет», — рассказывал как-то источник kp.ru.

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