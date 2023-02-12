Эмин Агаларов предстал с подросшей дочкой: уже поет и играет на пианино (фото)

11 февраля Эмин поделился трогательным фото. Он предстал в домашней обстановке с подросшей дочкой. Певец сидел за пианино. Он пел вместе с Афиной, которая играла на музыкальном инструменте. Девочка была облачена в розовый наряд. Ее волосы были заплетены в косичку.

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Поклонники восхитились трогательным фото. Многие отметили, что Агаларов заботливый папа. «Самые счастливые мгновения», «Папина дочурочка, миленькое солнышко», «Прекрасный дуэт. Берегите свое счастье», «Мамы не хватает», — стали писать в Сети.