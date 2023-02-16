В судьбе компании IKEA в России произошел долгожданный поворот: в этом году магазины могут открыться

IKEA за долгие годы работы на территории России успела завоевать доверие покупателей. Поэтому многие расстроились, когда шведская компания провела онлайн-распродажу и закрыла свои магазины в РФ в 2022 году. До недавнего времени не было известно, что станет дальше с магазинами.

Тем временем некоторые заводы по производству мебели снова заработают, но будут выпускать мебель под другим брендом.