В судьбе компании IKEA в России произошел долгожданный поворот: в этом году магазины могут открыться

IKEA за долгие годы работы на территории России успела завоевать доверие покупателей. Поэтому многие расстроились, когда шведская компания провела онлайн-распродажу и закрыла свои магазины в РФ в 2022 году. До недавнего времени не было известно, что станет дальше с магазинами.
Тем временем некоторые заводы по производству мебели снова заработают, но будут выпускать мебель под другим брендом.
На этот раз стало известно, что нашлись покупатели фабрик шведской компании IKEA. В России специальная комиссия одобрила сделку. Отмечается, что сразу два крупных отечественных производителя мебели — компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес» — стали покупателями.
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Мебель с этих фабрик будут продавать в российских торговых сетях. Пока неизвестна стоимость предстоящей сделки. Скорее всего, магазины откроются уже в 2023 году, так как в иностранном офисе IKEA ранее сообщали, что хотели бы завершить сделку по продаже уже в первом полугодии 2023-го, пишут «Известия».