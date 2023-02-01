Мебельный завод скоро заработает: что ждет бренд IKEA в России

Продукция компании будет выходить под другим названием. По словам губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, бывшая фабрика IKEA в Тихвине снова будет выпускать мебель, но уже под другим брендом. Продукция будет поставляться даже в другие страны.

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