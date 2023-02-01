Мебельный завод скоро заработает: что ждет бренд IKEA в России

IKEA в 2022 году провела большую онлайн-распродажу в России и закрыла свои магазины. Вот уже длительное время россияне ждут, что станет со знаменитым брендом на территории РФ. Некоторые товары можно купить на маркетплейсах, но их цена гораздо выше прежней. Но стало известно, что завод шведского бренда в Ленобласти уже скоро начнет работать.
Продукция компании будет выходить под другим названием. По словам губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко, бывшая фабрика IKEA в Тихвине снова будет выпускать мебель, но уже под другим брендом. Продукция будет поставляться даже в другие страны.
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«Есть финиш у этой истории. Будет новое предприятие, будет та же специализация — "мебель", только это уже будет мебель не IКЕА, но, тем не менее, это мебель, которая будет востребована не только в России», — цитирует губернатора 47news.