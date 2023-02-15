Александра Ребенок в кожаной юбке с разрезом блеснула бедрами на премьере нового сезона «Содержанок»

Сериал «Содержанки» стал особенно популярным. В нем снялись Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Марина Зудина и другие известные персоны.
По сюжету уверенная и богатая светская львица Алиса помогает молодым девушкам найти богатых мужчин, которые их содержат и предоставляют все блага столичной жизни. Однако происходит убийство и множество интриг.
15 февраля состоялась закрытая вечеринка в честь скорой премьеры четвертого сезона сериала, на которой побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. На мероприятия появились Сергей Гилев, Саша Ревенко с ковалером. Привлекла к себе внимание Александра Ребенок. Она облачилась в жакет и юбку из кожи с разрезом. Актриса блеснула своими бедрами на публике.
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Александра Ребенок. Фото: Анастасия Новикова / Teleprogramma.pro
Многие отметили, что артистка похорошела. В 42 года Ребенок может похвастаться стройностью и моложавым видом.
Напомним, что премьера нового сезона «Содержанок» состоится 16 февраля. Режиссером стала Ламара Согомонян.
По сценарию зрители увидят, что прошло спустя три года после событий, которые были показаны в третьем сезоне. На петербургском форуме на «Белой вечеринке» встречаются давние знакомые. За это время у главных героев многое поменялось в жизни.