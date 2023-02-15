Александра Ребенок в кожаной юбке с разрезом блеснула бедрами на премьере нового сезона «Содержанок»

Сериал «Содержанки» стал особенно популярным. В нем снялись Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Марина Зудина и другие известные персоны.

По сюжету уверенная и богатая светская львица Алиса помогает молодым девушкам найти богатых мужчин, которые их содержат и предоставляют все блага столичной жизни. Однако происходит убийство и множество интриг.