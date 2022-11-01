«Жизнь на тебе не заканчивается»: помолодевшая Марина Зудина покрасовалась рядом с маленькой внучкой Мией

Актриса Марина Зудина с радостью и благодарностью относится к подаренному ей сыном Павлом статусу бабушки.

57-летняя звезда театра и кино Марина Зудина обожает свою маленькую внучку Мию и старается проводить с ней побольше времени. Такие моменты бабушка старается запечатлевать на камеру, чтобы осталась память.

Не так давно Марина Зудина вместе с Мией сходили в ресторан. В микроблоге актриса поделилась снимком, на котором запечатлено, как малышка изучает меню, а звездная бабушка не сводит с нее влюбленных глаз.

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